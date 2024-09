¿Qué añadir al café para potenciar la salud cerebral?

Cuidarse por fuera y por dentro es uno de los objetivos de todo aquel que busca una vida saludable y larga, por ello, el hecho de mantener la vitalidad cerebral es algo muy importante, especialmente preocupante cuando se empiezan a cumplir años. De hecho, a partir de los 50 años es cuando se comienza a deteriorar la memoria. Para combatir ese deterioro, nada mejor que mantener la mente entretenida con pasatiempos o juegos mentales, la memorización de cifras o textos, la lectura, los cálculos y, sobre todo, una buena alimentación saludable. Una alimentación en la que determinadas especias y el café podrían ser las grandes aliadas. No hay que olvidar que el café al despertar es un imprescindible para muchos, pero hay algo que se puede añadir a esa taza que hará que haga algo más que despejar la mente y activar el cuerpo para enfrentar el día a día.

De hecho, hay que tener muy claro que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y, además de su delicioso sabor y efecto energizante, puede ofrecer beneficios significativos para el cerebro. Cuando uno se toma una taza de café, ya sea por la mañana, a mediodía o a media tarde, lo más habitual es acompañarlo con un poco de leche, bebida vegetal, azúcar o cualquier otro edulcorante. Pero... ¿Y mezclarlo con especias? El motivo es que aportan nutrientes necesarios para el cerebro. No hay que olvidar que los ácidos grasos omega-3, vitaminas del complejo B, minerales como el zinc y el magnesio, y antioxidantes como las vitaminas C y E, son esenciales para que el sistema nervioso central pueda desempeñarse correctamente. Estos diversos nutrientes no solo ayudan en la comunicación entre las células cerebrales, sino que también protegen contra el estrés oxidativo, un factor nocivo que contribuye en trastornos como la depresión y la ansiedad. La buena noticia es que es posible influir positivamente en la salud mental a través de la dieta adecuada. El bienestar mental también pasa por la cocina y según un experto, por el especiero.

Hay que saber que el café por sí mismo ya es beneficioso para la salud, por ejemplo, ayuda a aumentar la energía y mejorar la capacidad de concentración. Además, diferentes estudios han demostrado que el café tiene propiedades anticancerígenas, aporta antioxidantes, previene la diabetes o puede disminuir patologías cardíacas, depresión, enfermedades neurodegenerativas y cálculos biliares. Eso sí, siempre hay que tomarlo con moderación, de hecho, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), no se debería nunca superar los 200 mg de cafeína diarias, lo que equivaldría a no más de tres tazas al día.

Mejores especias para el café

Canela

La canela no es solo un ingrediente que aporta sabor, sino que es una valiosa fuente de antioxidantes, esenciales para proteger las células neuronales del estrés oxidativo. Pero no solo eso sino que la canela puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre y, como dato adicional, añadir canela al café puede incluso ser beneficioso para la pérdida de peso. Junto con el azúcar es uno de los ingredientes más populares para añadir al café. El motivo es que no solo añade un sabor agradable y aromático, sino que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Estos beneficios pueden proteger el cerebro del estrés oxidativo y la inflamación, dos factores que contribuyen al envejecimiento y deterioro cognitivo.

Cúrcuma

¿Qué pasa cuando el café y la cúrcuma combinan sus fuerzas? A esta mezcla se la denomina "golden latte" y cada vez gana más adeptos. La cúrcuma, por la curcumina, es interesante, puesto que también puede ayudar a reducir la inflamación y el daño oxidativo en el cerebro. Por ello, entre los beneficios de esta bebida cabe resaltar que ayuda a reducir los niveles demasiado altos de azúcar y colesterol en la sangre. Además, la curcumina estimula la producción de la hormona cerebral BDNF, lo que favorece la generación de nuevas neuronas y contrarresta diversos procesos degenerativos cerebrales. No hay que olvidar que, para mejorar la absorción de la curcumina, se recomienda añadir una pizca de pimienta negra al café junto con la cúrcuma.

Pimienta negra

Existe otra especia que mejora la absorción de la cúrcuma por el organismo, aunque mucho menos popular, se trata de la pimienta negra, que contiene piperina. Esta sustancia permite beneficiarse plenamente de las propiedades de la cúrcuma. Además, por extraño que pueda parecer, la pimienta negra aporta un toque de sabor único al café, y ofrece, además, beneficios sustanciales para la salud cerebral. Si se junta con la cúrcuma hay que saber que la piperina, su componente activo, mejora la absorción de la curcumina, lo que potencia los beneficios de esta especia para el cerebro y favorece la digestión y la absorción de nutrientes.

Jengibre

En cuanto al jengibre, hay que resaltar su potencial antiinflamatorio, que puede contribuir a mejorar la función cognitiva al reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el cerebro. Además, el jengibre ayuda a equilibrar los neurotransmisores, lo cual es esencial para mantener la concentración y la agilidad mental.

Nuez moscada

La nuez moscada destaca por sus propiedades neuroprotectoras, que pueden mejorar la memoria y prevenir la degeneración neuronal. Además, la nuez moscada tiene efectos positivos en el estado de ánimo, lo que puede contribuir a una mentalidad más enfocada y optimista.

Otros alimentos beneficiosos para el cerebro

Aceite de coco

Otro excelente complemento para el café es el aceite de coco o triglicéridos de cadena media, el motivo es que estos aceites son fácilmente metabolizados por el cuerpo y convertidos en energía rápida, que puede ser utilizada por el cerebro. Los triglicéridos de cadena media han sido asociados con una mejor función cognitiva y pueden ayudar a mejorar la memoria y la concentración.

Cacao

El cacao puro es otro ingrediente que puede mejorar la salud cerebral cuando se añade al café. Rico en flavonoides, el cacao puede aumentar el flujo sanguíneo al cerebro, mejorar la función cognitiva y promover la liberación de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que son esenciales para el estado de ánimo y la memoria.

Ghee o mantequilla clarificada

Añadir un poco de ghee o mantequilla clarificada al café es una práctica popularizada por la dieta cetogénica y el café "bulletproof", y puede proporcionar ácidos grasos saludables que son esenciales para la salud cerebral. Estos ácidos grasos pueden mejorar la función neuronal y proporcionar una fuente estable de energía para el cerebro.