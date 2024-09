¿Preocupado por el alcohol en tu cuerpo? Descubre cuánto tiempo necesitas para eliminarlo

Tomar bebidas alcohólicas es una práctica muy común en las sociedades de todo el mundo, ya sea a diario, en las comidas o como parte de otras actividades sociales, aunque hay personas que no beben alcohol por diversos motivos. Pero, quien lo hace sabe perfectamente, aunque seguro que en ese momento no lo piensa, que el cuerpo tarda en metabolizar el alcohol, es decir, no es una sustancia que desaparezca rápidamente del organismo, sino que este pone en marcha un proceso que llevará horas. De hecho, el hígado tan sólo es capaz de metabolizar 0,12 g/l de alcohol en sangre cada hora, con lo cual el proceso de eliminación podría llegar a finalizarse incluso 19 horas después. El tiempo que se tarde en eliminar el alcohol siempre dependerá de cuánta cantidad se haya ingerido.

En general es más que reconocido socialmente que un consumo excesivo de alcohol tiene sus riesgos, sin embargo, no es hasta que su efecto se manifiesta en el organismo, ya sea a causa de la embriaguez o de la resaca, cuando se ponen sobre la mesa ciertas cuestiones cuyas respuestas no se conocen con exactitud en el momento. Una de estas preguntas es ¿Cuánto tiempo permanece el alcohol en el cuerpo? Ginebra, ron, whisky, vino, cerveza... Son sólo algunas de las bebidas que se pueden encontrar en una carta de alcoholes, todos ellos con diferentes sabores, olores, ingredientes y medidas, y por lo mismo, con distintos procesos en los efectos del cuerpo.

¿Cuánto dura el alcohol en la sangre?

En general el tiempo que dura el alcohol en sangre es entre 10 a 19 horas, pero dependerá de muchos factores, entre ellos si es una bebida fermentada o destilada, ingesta de alimentos, etc. De hecho, una persona con un nivel de alcoholemia de 1 g/l puede necesitar entre seis y 10 horas para que su nivel de alcoholemia baje del nivel máximo permitido para poder conducir. No obstante, hay que tener en cuenta que el tiempo que tarda el alcohol en desaparecer del cuerpo varía según factores como el peso, el sexo, la edad, el metabolismo, la cantidad de alcohol consumida y el estado de salud general de la persona. Sin embargo, se pueden establecer algunas pautas generales sobre el proceso de metabolización del alcohol.

El alcohol se absorbe rápidamente en el torrente sanguíneo a través del estómago y el intestino delgado, una vez en el cuerpo, el hígado es el órgano responsable de metabolizarlo. Pero no es una acción rápida, de hecho, en promedio, el hígado puede procesar cerca de una unidad de alcohol por hora, teniendo en cuenta que una unidad de alcohol se define aproximadamente como 10 mililitros de alcohol puro, lo que equivale a una pequeña copa de vino, una cerveza pequeña o un trago de licor. Sin embargo, este promedio puede variar, por ejemplo, las mujeres tienden a metabolizar el alcohol más lentamente que los hombres debido a diferencias en la composición corporal y la cantidad de enzimas hepáticas disponibles. Además, las personas con mayor peso corporal pueden procesar el alcohol más rápidamente que las personas con menor peso debido a un mayor volumen de distribución.

Pero también hay que tener en cuenta que si una persona consume varias bebidas alcohólicas, el tiempo necesario para que el alcohol desaparezca completamente de su sistema aumentará. Por ejemplo, si alguien bebe cuatro copas de vino, puede tardar alrededor de cuatro horas en metabolizar completamente el alcohol. También es crucial tener en cuenta que no hay forma de acelerar significativamente el proceso de metabolización del alcohol, por tanto, métodos como beber café, tomar una ducha fría o hacer ejercicio no tienen un impacto notable en la velocidad con que el cuerpo elimina el alcohol.

¿Cuánto tiempo permanece el alcohol en el organismo?

Sangre: hasta 6 horas

Aliento: 12-24 horas

Orina: 12-24 horas

Saliva: 12-24 horas

Cabello: 90 días

¿Cómo se elimina el alcohol del organismo?

El proceso que el cuerpo humano lleva a cabo para metabolizar el alcohol es el mismo en todas las personas, no importan las características físicas, ya que todos los organismos trabajan del mismo modo para eliminar una sustancia que no aporta beneficios. De hecho, más de 90% del alcohol ingerido es eliminado a través del hígado, mientras que el restante 10% es excretado como alcohol por la orina, el sudor y la respiración.

Esto se realiza en varias fases. La primera es la de oxidación y tiene lugar en el estómago y, para ello, la encargada de esta labor es la enzima deshidrogenasa. Esta no sólo realiza la primera fase metabólica del alcohol, sino que además es la que provoca que las mujeres se vean más afectadas por este, ya que en el estómago de las mujeres hay niveles de esta enzima inferiores a los del hombre. Tras esta primera fase, el alcohol se transforma en acetaldehído, que es altamente tóxico para el organismo, de manera que pasa al hígado para que este lo transforme y metabolice. Allí se realizan las dos siguientes fases: la transformación en acetato, y en dióxido de carbono y agua, las cuales terminan siendo filtradas al torrente sanguíneo a través de los vasos periféricos del hígado y quedan disueltos en el mismo.

¿Qué factores influyen en el tiempo que el alcohol permanece en el organismo?

El consumo de alcohol es por vía oral, es decir, comienza por la boca para pasar al esófago y luego al estómago. Sobre sus efectos, es importante mencionar que el tipo de bebida no es el único factor determinante. De hecho, un punto clave es la ingesta de alimentos, es decir, la presencia de comida en el estómago retrasa los efectos de las bebidas porque llegan más lento al intestino delgado. Incluso, un estómago lleno puede reducir un 25% la concentración de alcohol. Por el contrario, un estómago vacío absorbe más rápido. De la misma manera sucede con el consumo de agua. Hay también factores genéticos (capacidad para metabolizar el metanol), el sexo (afecta más a las mujeres), edad, la rapidez cuando se bebe, entre otros.