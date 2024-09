Ácido Hidroxicítrico: ¿La clave natural en la batalla contra la obesidad?

El mercado de la suplementación es muy amplio y, si uno mira especialmente la nutrición deportiva puede incluso marearse de la cantidad de opciones que hay. Productos de todo tipo y para todas las necesidades dentro de los que, en los últimos tiempos, aquellos que se elaboran con extractos naturales son los más buscados. Dentro de toda esta variedad se encuentra el ácido hidroxicítrico que es hecho a partir de una planta que se encuentra en la India, llamada Garcinia Cambogia, que posee una amplia trayectoria en su uso alimenticio y en medicina tradicional india. Actualmente la Garcinia Cambogia es de los suplementos más recomendados, especialmente por el efecto del principio activo que contiene el ácido hidroxicítrico (HCA). ¿Cuáles son sus efectos más destacados? ¿Está la ciencia de acuerdo?

Según señalan diferentes estudios, se ha relacionado el extracto estandarizado de garcinia (GC), que contiene un 50-60 % de HCA, con una actividad anti-obesidad, que incluye una reducción de la ingesta de alimentos y la pérdida de grasa corporal. ¿Por qué? Estos efectos se asocian con la regulación de los niveles de serotonina, que están relacionados con la saciedad, así como a modificaciones de tipo metabólico, tales como un aumento de la oxidación de grasas y una disminución de la lipogénesis. Sin embargo, también se cuestiona su seguridad ya que distintos autores han relacionado el consumo de complementos que contienen Garcinia gummigutta o ácido hidroxicítrico con efectos adversos tales como hepatotoxicidad, nefropatía, toxicidad cardiovascular, hipomanía o toxicidad por serotonina y psicosis.

¿Qué es y para qué sirve la Garcinia cambogia?

La Garcinia es una planta, específicamente un arbusto, nativa de la India, Nepal y Sri Lanka. La parte interesante es la fruta, que se antoja similar a una calabaza en forma y tamaño, el motivo es que su color va desde el amarillo al rojo brillante cuando está madura.

Habitualmente en su país de origen se utilizan los frutos de esta planta como especie de condimento de la comida, componente del famoso curry y conservador del pescado. Se utiliza también en el tratamiento de diferentes afecciones médicas como edemas, estreñimiento, meteorismo y trastornos intestinales.

No obstante, es el extracto de sus frutos secos el que tiene el papel principal en el ácido hidroxicítrico. La fruta madura tiene más de un interés para el hombre porque es comestible, aunque es muy ácida cuando está cruda. La corteza desecada es un ingrediente del curry y contiene moléculas de interés para las dietas de adelgazamiento y para la hiperlipemia (colesterol y triglicéridos altos).

¿Por qué se usa la Garcinia cambogia en las dietas de adelgazamiento?

El fruto contiene un 20-30% de ácido hidroxicítrico. Los extractos de garcinia ricos en ácido hidroxicítrico en forma de ácído, de sal o lactona han demostrado propiedades interesantes en diferentes ensayos con ratas y con humanos:

Aumentan la sensación de saciedad.

Bloquean la síntesis de lípidos en el organismo, lo que evita la formación de grasa corporal y permite que se baje el peso.

Estimulan el metabolismo de los lípidos, favoreciendo el uso de grasas como fuente de energía.

Mejoran el perfil lipídico: en las analíticas se reducen el colesterol y los triglicéridos.

En ratas demostraron actividad antidiabética, reduciendo los niveles de insulina y evitando la ganancia de grasa corporal.

Mostraron actividad antiinflamatoria in vitro y en algunos ensayos con animales.

¿Qué es el ácido hidroxicítrico?

El ácido hidroxicítrico (HCA) es un compuesto natural que se encuentra principalmente en la cáscara de ciertas frutas tropicales, como la Garcinia cambogia. Este ácido ha ganado popularidad en el mundo de la salud y la nutrición debido a su supuesto papel en la pérdida de peso. El HCA es químicamente similar al ácido cítrico que se encuentra en frutas como los limones, pero se distingue por sus posibles propiedades para inhibir la síntesis de grasas.

Hay que saber que el ácido hidroxicítrico incrementa la utilización de grasas como fuente de energía y puede tener un papel en disminuir la formación de tejido graso, inhibiendo una enzima llamada ATP citrato liasa y activando otro llamado CPT-1. Al inhibir esta enzima, el HCA puede reducir la acumulación de grasa corporal. Pero además, se le cree capaz de aumentar los niveles de serotonina en el cerebro, disminuyendo el apetito y, por tanto, a una ingesta calórica reducida. Por lo tanto, el ácido hidroxicítrico se utiliza principalmente en productos destinados a la pérdida de peso. De hecho, muchos de los productos de pérdida de peso a base de HCA también se comercializan como suplementos para mejorar el metabolismo, controlar los niveles de colesterol y aumentar la energía.

¿Cómo actúa el ácido hidroxicítrico sobre el organismo?

El mecanismo de acción del AHC es inhibir la enzima ATP-citrato liasa, encargada de convertir los hidratos de carbono en grasas y de fabricar el colesterol. Cuando se ingiere más cantidad de calorías de las necesarias con los hidratos de carbono, este exceso se transforma en glucógeno que se almacena en los músculos y el hígado. Cuando la cantidad de glucógeno es suficiente, el hígado envía una señal al cerebro indicándole que ya está lleno, se produce entonces la sensación de saciedad. Cuando se consumen carbohidratos simples (azúcares refinados, harinas blancas...) no se oye la señal del cerebro. Es entonces cuando el excedente se transforma en Acetil CoenzimaA, que se transforma en grasa y se reparte por todo el cuerpo, llegando a obstruir los vasos sanguíneos y constituyendo un riesgo para la salud.

El AHC inhibe la enzima ATP-citrato liasa, reduciéndose la formación de Acetil CoenzimaA y reduciéndose, por tanto, la acumulación de grasa en el cuerpo. Al bloquear la transformación de los carbohidratos en grasas, los depósitos de energía del cuerpo (glucógeno hepático y muscular) se llenan antes, recibiéndose antes la sensación de saciedad y, por tanto, controlando el apetito.

¿Se pierde realmente peso?

La respuesta es sí, de hecho, existen estudios científicos que dicen que el extracto de esta fruta sí ayuda a bajar de peso. Pero el extracto de Garcinia Cambogia no es un producto milagroso. Es decir, no se puede llevar una vida sedentaria y comer de manera desordenada y pretender que el AHC haga todo el trabajo. No obstante, siguiendo unas pautas muy sencillas y tomando este suplemento natural como complemento a una buena rutina, se conseguirá perder peso sin el temido efecto rebote.

Lo más importante, además de los suplementos es llevar una dieta variada y equilibrada, baja en calorías. Además es importante realizar ejercicio moderado todos los días, es tan sencillo como salir a andar, a un ritmo más elevado que el normal, por lo menos una hora al día. Y beber dos litros de agua al día.