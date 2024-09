Hablar solo: ¿una herramienta para mejorar la mente o un signo de trastorno?

En más de una ocasión seguro que uno se ha encontrado hablando consigo mismo, en un diálogo interior donde se busca esclarecer los pensamientos. En ocasiones ese diálogo puede ser en voz alta, algo conocido como soliloquio y que puede ser considerado una alteración mental. Sea en voz alta o en bajito no cambia el diálogo con uno mismo. El eje pasa por "con quién habla esa persona", si se trata o no de enajenación lo dirán la psicología y la psiquiatría.

Lo que está claro es que, tradicionalmente, se ha asociado el hecho de hablar solo con que uno ha perdido la cabeza. Se considera que ponerse a dialogar con uno mismo es no estar demasiado bien de la cordura. Sin embargo, los expertos han demostrado que no es así. En la opinión de numerosos psicólogos, hablar solo no solo no tiene por qué significar ningún tipo de problema mental, sino que puede ayudar a mejorar el funcionamiento del cerebro. Tanto es así que el hecho de hablar solo puede ser una herramienta útil para organizar pensamientos, regular emociones y mejorar el rendimiento en diversas tareas.

Qué significa hablar solo

Los profesionales de la salud mental suelen alentar el hablar solo en determinados casos y tomarlo como un problema en otros. De hecho, solo en algunos casos el soliloquio se puede relacionar con la locura y esto es cuando es un síntoma de esquizofrenia, es decir, la respuesta que el sujeto da a alucinaciones auditivas.

Puede suceder también que estas personas manifiesten risas inmotivadas. Pero esta clasificación de trastorno mental se reserva a patologías clínicas puntuales. En cualquier otro caso, es completamente normal hablar con uno mismo, sea en voz alta o mentalmente.

Beneficios de hablar solo

A yuda a regular las emociones : Expresar pensamientos o emociones en voz alta puede ayudar a procesar los sentimientos, identificar las emociones y manejar el estrés. Además puede ayudar a reforzar mensajes positivos y practicar la autocompasión. De hecho, según se demostró en un estudio, hablar solo tiende a poder considerarse una ayuda a la hora organizar los pensamientos propios, planificar diferentes tipos de acciones y, sobre todo, controlar las emociones. Es más, ¿alguna vez has visto a alguien hablando solo cuando está sometido a una situación de estrés? Es lo más normal del mundo. Este comportamiento tiende a comenzar a darse cuando se es niño y se asocia el desarrollo tanto de la propia inteligencia como de las emociones con el hecho de hablar solo. ¿Qué es lo que sucede, en realidad? Pues que a medida que se crece, es habitual que esta práctica no se pierda del todo, solo que en lugar de hablar solo en voz alta, lo normal es que se haga de manera mental.

¿Cuándo deja de ser saludable hablar solo?

No se puede negar que hay casos en los que hablar solo deja de ser saludable y puede ser síntoma de una enfermedad mental grave. Sin embargo, en estas ocasiones la persona suele experimentar muchos otros síntomas que revelan la existencia de un desorden psiquiátrico. Se trata de los llamados soliloquios que se suelen presentar en trastornos psicóticos y son repercusión y respuesta a las alucinaciones auditivas que pueden aparecer en estas patologías. Por lo tanto, en este caso la persona habla o contesta con o a esas voces, y por ello se considera patológico.

De la misma manera, otro caso en el que hablar solo resulta nocivo es en aquellas situaciones en las que la persona la utiliza para menospreciarse o transmitirse mensajes negativos que pueden derivar en estados de ansiedad y depresión. Por lo tanto, hablar con uno mismo no tiene por qué ser considerado algo anormal, una patología o un trastorno mental, siempre y cuando no vaya acompañado de otros síntomas y no interfiera en el funcionamiento normal de la persona.