Café: ¿cómo afecta a la salud del corazón?

El té y el café son bebidas beneficiosas para la salud y están ampliamente interiorizadas en la sociedad ya que son de las bebidas más consumidas por todo el mundo. La mayoría contienen cafeína, una sustancia que puede mejorar el estado de ánimo, el metabolismo y el rendimiento mental y físico. Por ello, cuando uno toma un café lo que busca es espabilarse y activar el organismo. Este es el motivo de que sea la bebida consumida por las mañanas. Pero no solo eso sino que numerosos estudios también demuestran que es segura para la mayoría de las personas cuando se consume en niveles bajos o moderados, pero un consumo elevado de cafeína puede tener efectos secundarios peligrosos.

Por lo general, el café tiene efectos beneficiosos para el corazón y algunos efectos no tan positivos. De hecho, el consumo moderado de café, lo que serían de 3 a 5 tazas diarias, se ha relacionado a una dieta saludable e implica un menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de endometrio y de hígado, Parkinson y Alzheimer e incluso con una disminución del riesgo de muerte prematura. Pero, ¿cómo actúa el café en el organismo? Por su elevada cantidad de cafeína, el café actúa principalmente en el sistema nervioso central, aunque este líquido salpica a otros órganos como los riñones, tanto que el exceso puede ser dañino aunque su consumo moderado podría servir para prevenir cálculos renales. ¿Y qué pasa con el efecto del café en el corazón?

Algunos efectos secundarios del consumo excesivo de cafeína pueden ser la ansiedad, el insomnio, los problemas digestivos, la descomposición muscular, la adicción, la hipertensión, la aceleración del ritmo cardíaco, la fatiga, la micción frecuente y la urgencia. Sin embargo, el consumo de cafeína, de ligero a moderado, parece proporcionar impresionantes beneficios para la salud de muchas personas. De hecho, aunque en el pasado se pensaba que el café podría ser perjudicial para el corazón, investigaciones más recientes sugieren que su consumo moderado puede tener efectos positivos o neutrales en la salud cardiovascular. La clave está en la cantidad y la frecuencia de consumo.

Uno de los motivos es que el café contiene antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y el daño celular. Estos compuestos pueden mejorar la función de los vasos sanguíneos y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como la hipertensión o la aterosclerosis. Además, algunos estudios han encontrado que el consumo regular de café podría estar asociado con un menor riesgo de insuficiencia cardíaca, accidentes cerebrovasculares e incluso mortalidad por enfermedades cardiovasculares.

No obstante, la cafeína, uno de los principales componentes del café, puede tener efectos negativos en algunas personas. Por ejemplo, en individuos sensibles a la cafeína o en aquellos con predisposición a problemas cardíacos, un consumo excesivo de café puede aumentar la presión arterial y provocar arritmias o palpitaciones.

¿Cómo afecta el café al corazón?

Algunas preparaciones de café pueden elevar el colesterol malo y los triglicéridos debido a que contienen diterpenos. Algunos ejemplos son el café sin filtrar, como el de prensa francesa y el turco. Además, el expreso contiene cantidades moderadas de diterpenos y, el filtrado e instantáneo casi no contienen diterpenos. Mejora la función de los vasos sanguíneos : El café es rico en antioxidantes beneficiosos como los polifenoles, sustancia que ha sido asociada con la reducción de la inflamación sistémica y como aliada para: neutralizar los radicales libres para ayudar a mejorar la salud del corazón, mejorar la función de los vasos sanguíneos, aumentar el colesterol bueno, aumentar la disponibilidad de óxido nítrico en los vasos, reducir el colesterol malo y reducir la inflamación.

El café es rico en antioxidantes beneficiosos como los polifenoles, sustancia que ha sido asociada con la reducción de la inflamación sistémica y como aliada para: neutralizar los radicales libres para ayudar a mejorar la salud del corazón, mejorar la función de los vasos sanguíneos, aumentar el colesterol bueno, aumentar la disponibilidad de óxido nítrico en los vasos, reducir el colesterol malo y reducir la inflamación. Podría reducir el riesgo de enfermedades del corazón: Sobre este tema se siguen desarrollando investigaciones, ya que mientras algunos especialistas sugieren que es segura incluso para pacientes cardíacos, otros recomiendan evitarla en ciertos casos. Por ejemplo, diversos estudios relacionan el consumo moderado de café con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en general, en comparación con quienes no lo consumen con regularidad. Por su parte, un reciente análisis descubrió que tomar de 2 a 3 tazas de café al día (instantáneo, molido o descafeinado) se asocia con menor riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte, se cree que es una bebida segura incluso para las personas con cardiopatías. Y otro estudio indica que dos o más tazas de café al día podría duplicar el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular entre las personas con hipertensión severa. Incluso hay diversas investigaciones en las que se ha encontrado que beber una taza de café al día puede ayudar a quienes sobrevivieron ataques cardíacos, pues reduce el riesgo de muerte y puede prevenir ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares en personas sanas.

Beneficios del café para el cuerpo y el corazón

Ayuda a quemar grasas

Aporta nutrientes, vitaminas y minerales como: Vitamina B3 , Vitamina B5, Vitamina B2, Manganeso, Potasio y Magnesio.

Es una fuente de antioxidantes necesarios para retrasar el proceso natural de envejecimiento y prevenir enfermedades.

Disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades como: diabetes tipo 2, alzheimer o Parkinson.

Protege el corazón: disminuye el riesgo de padecer un accidente cardiovascular.

Protege el hígado: previene el desarrollo de enfermedades como la cirrosis y el hígado graso.

Reduce el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer como el de hígado y colorrectal, uno de los tipos más frecuentes y con una mayor mortalidad.

¿Cuántas tazas de café al día son buenas para el corazón?

Por suerte, en los últimos años la idea de que el café debe prohibirse a las personas con enfermedad cardiovascular ha sido desterrada. Aunque es cierto que todavía hoy los cardiólogos recomiendan un consumo responsable a estos pacientes en particular, pero también al resto de la población. El motivo es que hay que recordar que el café es un estimulante que puede interferir con el sueño, empeorar la ansiedad y contribuir a elevar la tensión arterial si no está bien controlada.

De hecho, en la actualidad, las guías de prevención cardiovascular de la Sociedad Europea de Cardiología señalan que hasta 3-4 tazas de café al día podrían no ser perjudiciales para la salud. No obstante, se aconseja beberlo preferentemente por la mañana o a medio día, evitando las horas de la tarde-noche para interferir lo menos posible con el descanso nocturno.

Y ahora una buena noticia para los muy cafeteros que no tengan problemas cardiacos ni un alto riesgo de patología cardiovascular: hay estudios que relacionan el consumo de hasta 5 tazas de café diarias con una reducción de diversas enfermedades crónicas; entre ellas, las cardiovasculares. Los autores de una reciente investigación concluyen que el café en todas sus modalidades no solo no se debe desaconsejar, sino que ha de ser considerado como parte de un estilo de vida saludable.