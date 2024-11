¿Por qué tus plátanos tienen manchas negras y pegajosas? Descubre su significado

El plátano es una de las frutas más conocidas y consumidas del mundo, caracterizado principalmente por su sabor dulce y versatilidad, características que permite disfrutarlo solo o como acompañamiento, así como en preparaciones saladas. Además, destaca por sus beneficios para la salud ya que es rico en potasio, vitamina B6 y fibra, lo que lo convierte en una excelente opción para mejorar la salud cardiovascular, la digestión y proporcionar energía natural.

En todo el mundo, los consumidores de plátanos se preguntan qué son esas manchas negras y pegajosas que aparecen ocasionalmente en las cáscaras de esta fruta. A menudo uno puede pensar que se trata de un problema de calidad o limpieza de la fruta, o incluso insectos. Pero nada más lejos de la realidad, ¿qué son esas manchas pegajosas?

El motivo de las manchas pegajosas

Cuando los plátanos están en los árboles, se tienen que arrancar y quitarles una flor que les sale en la punta, este corte que se realiza produce un goteo de savia que sale del tejido recién cortado. Esta savia ayuda a cicatrizar esa zona, que se vuelve oscura o negra. En muchas ocasiones esta savia que cae mancha a los plátanos y al estar al aire libre, esta se seca muy rápido y forma varias manchas en la cáscara. Y, aunque los procesos de limpieza por los que pasan los plátanos eliminan la suciedad, polvo y diversas bacterias, esta savia puede quedarse impregnada en la piel de la fruta.

Pero, ¿por qué debe retirarse esta flor de los plátanos? Por motivos de crecimiento de la fruta, de hecho, según los expertos, si esta flor no se retira, el plátano no tiene fuerza para crecer, y no estaría en condiciones de venderse. Hay que dejar claro que estas manchas oscuras y pegajosas son completamente inofensivas para el ser humano.

Pero no es la única explicación a este tipo de manchas. De hecho, cuando aparecen estas manchas negras y pegajosas, podría ser un indicador de que el plátano ha estado expuesto a cambios bruscos de temperatura o humedad. Esto puede causar que algunas partes de la cáscara se deterioren y segreguen una sustancia similar a la savia, que es pegajosa al tacto. Aunque no siempre afecta la pulpa, en algunos casos puede indicar que la fruta está en proceso de descomposición y necesita ser consumida con prontitud. Y también, estas manchas pueden ser consecuencia de pequeños daños en la cáscara durante el transporte o la manipulación, lo que provoca que algunas áreas se oxiden. Si el plátano se golpea, puede desarrollar manchas y una textura pegajosa en la zona dañada.

¿Afecta la calidad de los plátanos?

Para quienes se preocupan por la calidad del plátano, es importante saber que estas manchas no representan un problema. Aunque los plátanos pasan por un proceso de limpieza antes de su empaquetado, la savia a menudo permanece en la cáscara, sin afectar el sabor, textura o valor nutricional del fruto. De hecho, los plátanos con estas manchas tienen la misma frescura y calidad que los que presentan una apariencia impecable. Es más, esta savia pegajosa solo mancha cuando está húmeda, por lo que basta con frotar la cáscara con un trapo húmedo para eliminar cualquier residuo visible antes de disfrutar de esta fruta.