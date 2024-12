Historia de la Lotería de Navidad en España

La llegada de noviembre anuncia la cercanía de la Navidad con su magia, sus árboles, sus luces, sus regalos.... pero también trae la visita de familia y amigos y, como no, de la Lotería. Cada año el 22 de diciembre todos los españoles están pegados a la televisión a ver si han ganado algo en la Lotería de Navidad. Pero ¿por qué se celebra este día? ¿Cómo empezó esta tradición?

Si bien es cierto que en sus inicios, los premios podían solucionarte la vida... en la actualidad no la solucionan pero ayuda mucho. El motivo es que, en pleno siglo XXI, sigue siendo uno de los sorteos que más premios reparte en el año y en el que participa gente que no participa en este tipo de juegos de azar a lo largo del resto del año.

¿Cuándo empezó a celebrarse la Lotería de Navidad? Actualmente es una tradición profundamente arraigada en España cuyo origen se sitúa a principios del siglo XIX, concretamente se celebró por primera vez en 1812 en Cádiz. Hay que recordar que, en ese momento, el país estaba inmerso en la Guerra de Independencia contra las tropas napoleónicas, y el objetivo era recaudar fondos para las arcas del Estado sin aumentar los impuestos. El primer premio de la historia de la Lotería de Navidad fue de 8.000 reales y el costo del billete era de 40 reales.

Desde entonces, la lotería ha evolucionado en varios aspectos, como el formato y los premios, pero siempre manteniendo su esencia: ser un evento esperado por millones de españoles. A diferencia de otros sorteos, la Lotería de Navidad ha adquirido un carácter social y simbólico, siendo parte esencial de las celebraciones navideñas en el país. Tanto es así que actualmente se celebra en el Teatro Real de Madrid y es transmitido en directo por televisión.

Una característica distintiva es que los números ganadores son cantados por los niños de la Residencia de San Ildefonso, quienes entonan los resultados de una manera melódica que se ha convertido en parte del folclore del evento. Además, los décimos se dividen en participaciones más pequeñas llamadas "décimos" o "papeletas", lo que facilita que familias, amigos y compañeros de trabajo compartan los boletos, promoviendo un sentido de comunidad.

El primer premio, conocido popularmente como "El Gordo", es el más esperado, pero también se otorgan miles de premios menores, lo que incrementa las posibilidades de ganar algo. La expectación es tal que cada año se venden alrededor del 80% de los números disponibles.

Más de dos siglos repartiendo suerte

En plena Guerra de la Independencia comenzó a celebrarse el Sorteo de Navidad, el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz, para ser exactos. Cada billete costaba 40 reales, y El Gordo, con una dotación de 8000 reales, fue a parar al número 03604. Desde entonces nunca se ha cancelado, ni siquiera durante la Guerra Civil. Destacando que el sorteo empezó a retransmitirse por televisión a partir del año 1957.

En el año 1832 se emitieron 12.000 números de la lotería y en 1837 se otorgan dos premios de igual cuantía. Si bien, hasta el 23 de diciembre de 1892 no se comenzó a llamar Sorteo de Navidad, sustituyendo así el nombre del antiguo sorteo conocido como «Prósperos de premios». Pero no es hasta 1897 que se incluye en los décimos el título "Sorteo de Navidad".

En el año 1938, como consecuencia de la Guerra Civil, se celebran dos sorteos de Navidad diferentes, uno en Barcelona y otro en Burgos. Y en 1957 se celebra el primer sorteo televisado de la historia, antes se escuchaba por la radio o se leía en la prensa. También hay que destacar que en 1984 participan por primera vez niñas en el sorteo ya que el Colegio de San Ildefonso pasa a ser mixto.

¿Cómo son los décimos de Navidad?

Cada año los décimos de Navidad llevan impresas imágenes religiosas. Pero en realidad no fue hasta 1960 cuando Loterías comenzó a utilizar escenas de carácter navideño para el sorteo extraordinario del 22 de diciembre como forma de propagación de la cultura relacionada con la religión católica. Como norma general, se seleccionan esculturas, óleos, tablas flamencas, altorrelieves o retablos de artistas españoles. La primera imagen que se utilizó, con esta índole, en los décimos de Navidad fue una pintura de Murillo que se exhibe en el Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El proceso de elaboración de la lotería comienza con la elección por parte de Loterías y Apuestas de la imagen que figurará en los décimos del sorteo, que tiene que tener el tema de: la Navidad y en relación a un Misterio. Una vez decidida la imagen del diseño, el billete de 11x6,5 centímetros se completan con el número, serie y fracción. Además, el color de fondo también se cambia cada año.

Los niños de San Ildefonso, ¿por qué ellos?

Los niños del Colegio de San Ildefonso son, probablemente, los más esperados en el Sorteo de Navidad. El motivo es que ellos son los encargados de cantar los números agraciados. Pero, ¿por qué los niños del colegio de San Ildefonso y no otro de Madrid? Hay que recordar que el Colegio de San Ildefonso tiene una larga tradición, que data del año 1543, año en que Carlos V concedió una Real Cédula que dotaba al Colegio de los bienes precisos para atender a sus fines.

Y, desde el 9 de marzo de 1771 los niños del colegio son los encargados de cantar los números de los sorteos de Lotería Nacional. En concreto, la primera intervención de la historia del colegio le correspondió al niño Diego López.

"Que la suerte te acompañe"

El famoso eslogan que acompaña a todos los anuncios de la lotería de Navidad es un homenaje a la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" de La Guerra de las Galaxias. Además, los sueños también se cumplen ya que, por ejemplo, en 1949, un malagueño soñó que el Gordo de la Lotería de Navidad sería el 55 666 y, efectivamente, ese año fue el número premiado.