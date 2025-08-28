Almodóvar se viste de Prada: un polo de 1.000 euros para andar por casa

Pedro Almodóvar -como de costumbre- ha desatado una gran polémica tras difundir un vídeo en el que pedía al Gobierno de Pedro Sánchez romper todas las relaciones con Israel. El director, que acusó al Estado judío de cometer un "genocidio" contra la población de Gaza, apareció en la grabación realizada desde su casa luciendo un polo de Prada valorado en 1.000 euros, un detalle que ha sido muy criticado.

El vídeo, difundido a través de las redes sociales de su productora El Deseo, forma parte de la campaña #AccionesYa, impulsada por el colectivo Artistas con Palestina, que anima a ciudadanos y artistas a sumarse con sus propias grabaciones. Sin embargo, la puesta en escena de Almodóvar resultó ser un nuevo episodio de la ya conocida ‘izquierda caviar’. De ahí, su cercanía política a Pedro Sánchez, a quien ha respaldado y defendido en múltiples ocasiones.

#Genocidio | Más voces siguen sumándose en contra del genocidio que está viviendo el pueblo palestino en Gaza. En esta oportunidad, fue el director de cine español Pedro Almodóvar quien pidió a su Gobierno romper relaciones con el Estado de Israel. El artista, ganador del premio… pic.twitter.com/9QMQJo6nld — Cuestión Pública (@cuestion_p) August 28, 2025

En redes sociales, muchos usuarios le han reprochado que mientras pide al Gobierno español medidas duras contra Israel, lo hace desde la comodidad de su mansión y vestido con una de las marcas más exclusivas del mundo. También, el hecho de que calle ante la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha hecho que su mensaje pierda fuerza.

Por otro lado, el cineasta Almodóvar ha sido muy criticado por sus repetidas imágenes en el mar disfrutando de lujosos yates pese a declararse ecologista y defensor férreo del medio ambiente.

El polo de Prada de Almodovar

La relación del manchego con la firma italiana no es casual: en 2017 llegó a ser imagen de una de sus campañas y desde entonces se le ha visto en numerosas ocasiones vistiendo ropa de Prada.