Amanda Seyfried y Julia Roberts lucen el mismo estilismo en Venecia

Amanda Seyfried llegó este lunes al Festival de Cine de Venecia para presentar la película The Testament of Ann Lee y durante la jornada matinal, posó para los fotógrafos con un estilismo de Versace formado por blazer azul, camisa de rayas amarillas y beige y vaqueros rectos. Se trata de un outfit informal pero elegante que no hubiera llamado la atención si no fuera porque es el mismo que lució Julia Roberts el 29 de agosto en el mismo lugar.

Lo que puede parecer una coincidencia y un error gigantesco de sus estilistas no es más que una decisión aprobada por ambas, tal y como ha desvelado Elizabeth Stewart, responsable del vestuario de Seyfried. "Gracias Julia Roberts por tu generosidad y sostenibilidad. ¡Compartir es cuidar! Amanda Seyfried tomó prestado el look de Versace que usó Julia en su photocall para su propio photocall", escribió en su perfil de Instagram.

De hecho, la propia Amanda, encantada con el estilismo de su colega de profesión, pidió que le dejaran ponérselo a través de Instagram y más tarde le dio las gracias por dejárselo. La eterna protagonista de Pretty Woman, que presenta en Venecia su nueva película After the Hunt, es un auténtico icono de estilo en Hollywood y aunque las redes se debaten quien lo lleva mejor, está claro que sigue marcando tendencia.