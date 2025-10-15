El último lanzamiento de Kim Kardashian: un tanga con pelo imitando el vello púbico

Que todo proyecto en el que se involucran las Kardashian es sinónimo de éxito asegurado ya lo sabíamos. Son varias las aventuras profesionales en las que se han embarcado y varias las cifras y fieles seguidores que abalan ese gran imperio económico que poseen. Lo que no estaba tan claro es que este atrevido y nuevo lanzamiento lo tuviera.

La marca de ropa interiorSKIMS, fundada por Kim Kardashian, volvió a situarse en el punto de mira en las redes sociales por su nuevo producto, el Ultimate Bush. Se trata de una tanga, que como toda la ropa que lanza en su marca, tiene un diseño aparentemente minimalista, hecho en malla transparente stretch. El revuelo ha venido ocasionado porque tienen cosidos en la parte delantera mechones de pelo sintético, mezcla de rizado y liso, con el fin de imitar la estética del vello púbico.

Además el producto está disponible en doce variaciones de tonos, que como la propia marca indica en la descripción del producto, el objetivo es que todo el que lo compre pueda "hacer que su alfombra sea del color que quieran".

Esta apuesta de la marca ha salido al mercado con un precio que ronda los 42€ en la web europea, aunque como la propia web indica, muchas de estas variaciones de tonos ya se han agotado casi de inmediato, a la espera de reposición con la etiqueta de 'Waitlist' (lista de espera).

A este lanzamiento le ha acompañado un video promocional en el que imitaban a un programa de concursos de los años 80, "¿Quién ha dicho que la alfombra tiene que combinar con las cortinas?", decía el presentador, donde además salían modelos llevando el tanga con la zona del pubis pixelada, evitando así la censura de la aplicación, "Tu alfombra puede ser del color que quieras".

No es la primera vez que la marca ha sacado productos que enseguida se han vuelto virales y polémicos en las redes, el último de ellos fue el julio con su "Seamless Sculpt Face Wrap" ('envoltura sin costuras para esculpir el rostro'), una mascara que actúa como malla de compresión, o su sujetador con pezones viral que ahora lo han relanzado incluyéndoles un piercing.

Por supuesto, tras la publicidad que le ha dado Kim en sus historias de Instagram, los comentarios en las redes no se han hecho esperar, donde la gran mayoría no ha entendido a dónde quiere llegar con este nuevo lanzamiento: "Las Kardashian llevan haciéndose millonarias con las inseguridades de las mujeres a través de volverás tendencia. No tiene sentido usar una tanga con pelos de mono y poliester si puedes dejarte crecer los pelos GRATIS" decía un usuario, "kim kardashian sacando tangas con vello púbico como si ella no se hiciera mil tratamientos para no tener ni un solo vello en el cuerpo" explicaba otro, o "¿cuándo es el día de los inocentes?" comentaba otro en tono de humor.