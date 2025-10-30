Sydney Sweeney acapara las miradas con nuevo look y vestido efecto desnudo

Sydney Sweeney continúa acaparando las miradas por donde pisa y hay quien ya asegura que es la Marilyn Monroe de su generación, no solo por su físico, también por su estilo clásico y sensual a partes iguales. Buena culpa de esto es de Molly Dickson, su estilista y la de otras muchas estrellas de Hollywood, que consigue sacar el potencial de la actriz con diseños arriesgados pero favorecedores.

La intérprete de Euphoria recibió el pasado miércoles un homenaje en el evento Variety's 2025 Power of Women, donde la revista pone en valor el trabajo de mujeres poderosas e influyentes, entre ellas Jamie Lee Curtis, Kate Hudson, Wanda Sykes y Nicole Scherzinger. Sweeney acaparó las miradas no solo con su corte de pelo estilo bob, también con un espectacular vestido plateado de la colección de Primavera/Verano 2026 de Christian Cowan.

Diseñado en punto plateado y brillante, el vestido se asemeja a una malla, reforzado con un corsé y plisados en la cintura para resaltar la figura de la actriz. Sydney se atrevió a lucirlo sin sujetador dejando entrever sus pechos, algo a lo que no se había atrevido hasta ahora a pesar de que le gusta presumir de escote.

Durante el evento, intervino para dar un discurso tras ser presentada por Sharon Stone. La actriz centró su discurso en la campeona de boxeo Christy Martin, a quien interpreta en su próxima película, Christy. "No soy luchadora, pero me reconocí en Christy", comenzó Sweeney. "Sé lo que se siente ser subestimada, que te definan antes de que tengas la oportunidad de definirte a ti misma. Sé lo que se siente tener que demostrar que mereces estar aquí, ser vista, ser tomada en serio. Todos tenemos nuestra propia lucha. Y Christy nos recuerda que la fuerza no siempre se manifiesta con gestos ostentosos; a veces se trata simplemente de levantarse una y otra vez, sin importar quién esté mirando. Interpretarla me enseñó que sobrevivir no es el final de la historia, sino el comienzo de recuperarla", dijo durante su intervención.

Se trata de un papel muy diferente a los que ha hecho hasta ahora y del que se siente muy orgullosa. "Esta película y esta experiencia necesitan más que unas pocas palabras. Hemos terminado de rodar la historia de Christy Martin y ha sido una de las experiencias más emotivas y transformadoras de mi vida. El viaje de Christy es profundamente inspirador y tenerla a mi lado durante este proceso fue nada menos que surrealista", reconoció en una entrevista.