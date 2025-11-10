Ángela Lago, diseñadora de joyas: "En el mar está tanto la belleza como la autenticidad o la libertad"

Ángela Lago diseña joyas distintas, con personalidad, únicas y originales, con el mar y su cultura como inspiración. Esta diseñadora viguesa sorprende con piezas atemporales que tienen voz propia y donde cada una cuenta una historia diferente con el mar como origen y destino.

¿Cómo empieza tu trayectoria? ¿Por qué la joyería?

Pues mira, si me lo llegan a decir hace años, nunca lo hubiera pensado. Estudié Derecho, me especialicé en propiedad intelectual y ejercí como abogada hasta que nació mi hijo. Siempre tendí hacia lo creativo y el arte, hasta que llegó un momento que dejé todo lo anterior y empecé un proyecto en el que seleccionaba objetos que tenían que ver con el mar, además de curadora de arte de otros artistas ya que veía que lo que vendían en las tiendas de recuerdos en lugares de mar, eran recuerdos que no tenían alma, eran como emociones falsas. Y como me gustaba crear, un día la joyería me buscó a mí, me formé, y fue como abrir una puerta a un mundo nuevo.

Estabas hablando ahora del mar, ¿el mar y todo lo que lo rodea es tu inspiración?

Me crié al lado del mar, en Vigo, y para mí el mar es una metáfora de la vida. Me parece que en el mar y la cultura del mar está tanto la belleza como el dolor, la autenticidad y la libertad. Para mí es un camino de crecimiento personal, es creación porque tiene peso, tamaño e historia. No solo me fijo en los símbolos náuticos reconocibles, siempre con una historia detrás, sino que van más allá de un símbolo.

Además, me has comentado antes que habías nacido el día de la Virgen del Carmen. Eso marca en tu pasión por el mar, ¿no?

Creo que haber nacido ese día fue una señal. La verdad es que sí, estaba predestinada al nacer el día de la patrona de los marineros (risas). A pesar de vivir ahora en Madrid, no tengo una visión localista del mar, sino de algo que une a todo el mundo. Es mi pasión.

Hablemos ahora de materiales, Ángela. ¿Con qué material te gusta más trabajar y sobre todo con el que te sientes más identificada?

Me gusta, al tacto, el oro y la plata porque son muy gustosos a la hora de trabajar. Mientras que otros metales como el bronce o el latón son más toscos, aunque en algunas piezas utilizo metales toscos a propósito. Cada vez los utilizo menos, pero hay veces que sigo necesitándolos como recurso porque quiero esa idea de... Por ejemplo, hay una pieza que es latón y está tallada de una forma que es como muy primitiva y dentro tiene un pequeño diamante negro, entonces me gusta ese contraste. Aunque siempre he sido muy de plata, me gusta el oro porque a la hora de trabajarlo es muy agradecido. Depende cómo lo trates y cómo lo lleves, es un signo de ostentación, que mucha gente lo rechaza por eso, o sencillamente es un signo de pureza y de poder, pero de poder personal, de creer en ti. Si me hacen encargos no suelo recomendar el oro blanco porque no tiene ni la fuerza del oro amarillo, ni el óxido característico de la plata. El oro no se oxida si lo trabajas en oro de 18 quilates, como trabajo yo.

En cuanto a las piedras, generalmente las que están vinculadas a mi forma de entender el mar, que son los zafiros, diamantes, esmeraldas, y aguamarinas, ya sea en formato piedra tallada o sin talla. Por ejemplo los prismas de aguamarinas me parecen maravillosos y también los diamantes en bruto, tanto diamante negro como diamante blanco.

¿Cómo es el proceso de creación?

Cuando creo las piezas no las diseño de cero, primero parto de una idea con un boceto, que a veces lo hago con otros materiales para ver un poco cómo queda, y después voy escuchando la pieza, de hecho, la voy haciendo por varias fases y aunque yo tenga incluso predeterminado antes una idea, si la pieza me está pidiendo otra cosa, lo cambio. Tengo que pasar por muchas fases y a veces las prolongo un poco, no a propósito, pero es que tengo la necesidad de conectar con esa pieza y escucharla, que tenga un sentido y donde la belleza esté presente. Me parece fundamental.

¿Qué es lo que quieres contar con tus piezas?

Siempre quiero pensar que las personas que se lleven esa joya les voy a entregar lo que yo quiero transmitir, que no es una simple joya, que es algo más. Son piezas que hablan por sí mismas donde cada persona le va a encontrar un significado diferente porque se genera una energía muy potente ya que el mar tiene misterio, es consciente, subconsciente, te enseña, te sorprende y siempre es misterio, realmente, como el origen.