El ridículo de Sánchez en Colombia: ni sabe llevar una guayabera ni tampoco combinarla

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha acudido a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Colombia. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz de Barranquilla, el presidente sorprendió luciendo una guayabera, una imagen que se ha vuelto viral. Tanto, que incluso el propio Pedro Sánchez ha publicado un vídeo en TikTok justificando su elección: "Veo que ha llamado mucho la atención el vestir una guayabera, pero la guayabera es una prenda muy habitual en Colombia y realmente es muy útil dado el calor y la humedad que tienen en esta zona". Incluso aludió al uso que le daba el escritor Gabriel García Márquez, aunque si el presidente se refiere al atuendo que llevó para recoger el premio Nobel en 1982 no era una guayabera, sino el liqui-liqui, un traje típico colombiano-venezolano usado por los llaneros gracias a su frescura y duración.

El revuelo no es porque el presidente haya lucido una guayabera, al igual que ya hicieron sus predecesores en este tipo de reuniones, sino por algo más sencillo: por no saber llevarla, por lucirla mal y encima mal combinada.

La guayabera poco acertada de Pedro Sánchez en Colombia

A juzgar por las imágenes, al presidente la guayabera le quedaba muy corta. La guayabera jamás debe llevarse a ras de cintura sino que debe caer hasta debajo de las caderas, de forma suelta y sin vuelo, todo lo contrario a como la llevaba Sánchez, ni tampoco debe parecer que la parte trasera es más larga que la delantera…

¿Qué es una guayabera y cómo llevarla correctamente?

La guayabera, también conocida como sahariana española o cubana, no tiene un origen claro, aunque hay versiones que dicen que tendría su origen en Filipinas, Guatemala, México o incluso que podría haber surgido gracias a una familia de origen español que emigró a Cuba en el siglo XVIII. La guayabera no solo es una prenda versátil, cómoda y fresca perfecta para climas calurosos, sino que en países de América y Caribe es todo un símbolo.

Se trata de una camisa de lino o algodón (o mezcla de ambos), en color blanco o crudo (aunque también se pueden encontrar en azul celeste o verde claro), con cuatro bolsillos (dos en la zona del pecho y otros dos en los faldones), y a ambos lados, tanto delante como detrás, lleva alforzas verticales. Recibe su nombre porque en sus bolsillos se podían guardar las guayabas cuando se recolectaban.

Para llevar una guayabera correctamente, esta debe llevarse siempre por fuera del pantalón, debe tener corte recto y aberturas laterales, y el largo hasta debajo de las caderas. Nunca debe lucirse ni ajustada, ni con corbata.

Felipe VI luciendo guayabera en la recepción de Marivent el pasado mes de agosto

Durante el día combina mejor con pantalones de pinzas beige o caqui, de lino incluso vaqueros, mientras que por la noche, se puede optar por colores más oscuros como el azul marino o el gris. Nunca hay que combinarla con pantalón de traje de tipo invernal y mucho menos con brillos, como ha llevado Sánchez.

Apelar aquí a la estatura para justificar el largo de la guayabera de Sánchez ni es excusa ni es un problema. Si se fijara en hombres más altos que él, que la llevan de forma correcta y elegante, acertaría. Y es que desde Juan Carlos I hasta Felipe VI la han elegido no solo para acudir a diferentes encuentros con líderes hispanoamericanos sino también para actos como la recepción del palacio de Marivent a la sociedad civil balear. Pero no han sido los únicos. Desde Reagan a Fidel Castro pasando a Mariano Rajoy la han llevado, incluso Orson Welles o Ernest Hemingway se las hacían a medida en la madrileña Camisería Burgos.

No es la primera vez que el presidente nos sorprende, para mal, con su estilismo: desde el espantoso traje de color berenjena de solapa estrecha que lució en el Senado en 2022, al frac que lució en 2018 durante una cena de gala ofrecida por los Reyes al presidente de Perú, Martín Vizcarra en el Palacio Real donde el chaleco sobresalía excesivamente por debajo de la levita, cuando nunca deben asomar. Asimismo, optó por un pantalón ajustado tipo pitillo, totalmente desaconsejado para un frac.