La revista Vogue elige al Papa como uno de los personajes mejor vestidos del 2025: "Extremadamente elegante"

La edición estadounidense de la revista Vogue, considera que el papa León XIV es una de las 50 personas "mejor vestidas" o "extremadamente elegantes" de 2025. Una lista de 55 personalidades del mundo del deporte, el cine o la política, donde el Pontífice comparte el reconocimiento con Rosalía, Timothée Chalamet, Michelle Obama, Jennifer Lawrence,Venus Williams o Bad Bunny.

La revista destaca de León XIV su "ruptura con los gustos humildes de su predecesor, el papa Francisco, conservando su sastre y manteniendo el legado papal de vestimentas litúrgicas bien ajustadas", algo que contrasta con la revista Esquire, quién en 2013 destacó al papa Francisco como uno de los "hombres mejor vestidos", destacando su sobriedad.

Asimismo, califica como "mejor atuendo de 2025" su primera aparición como Papa el pasado 8 de mayo en la logia central de la Basílica de San Pedro, cuando León XIV se dirigió al mundo vestido con una muceta de color rojo de satén, una estola en color vino bordada en oro y con la cruz pectoral sujetada por un cordón de seda dorada. La muceta o capa corta que cae sobre los hombros, es símbolo de autoridad, mientras que la estola simboliza el ministerio sacerdotal, y la cruz pectoral que su autoridad nace del seguimiento de Cristo crucificado. Todas estas litúrgicas nos remiten al servicio, la caridad y el "yugo de Cristo".

En la vestimenta papal, todo está cuidado hasta el más mínimo detalle y toda prenda tiene su simbolismo, su significado y su por qué, algo que debe haber fascinado a los editores de la prestigiosa revista de moda. Desde la elección de tejidos, los colores o los cortes, cada prenda forma parte de un lenguaje visual muy cuidado que combina fe, historia y representación institucional. Uno de los encargados de dicha vestimenta es el sastre italiano Filippo Sorcinelli, que se ha consolidado como uno de los principales diseñadores desde Benedicto XVI. Además, a ello se suma la confección de la vestimenta litúrgica papal que recae en la histórica sastrería Gammarelli, ubicada en los alrededores del Panteón romano.

Asimismo, en el reportaje, afirman que el Papa es conocido por haber invitado a "leyendas del cine como Monica Bellucci o Cate Blanchett al Vaticano en un intento por modernizar la imagen de la Iglesia y, también para complacer su propia cinefilia. Asimismo, en la revista su "sueño" sería verlo en "la agenda del Festival de Cine de Sundance en su agenda papal (si Dios quiere)".

León XIV es sin duda el look más clásico de los 55 que ha destacado Vogue, ya que destaca otros más extravagantes como el del actor Timothée Chalamet en los premios SAG o Rosalía con un "angelical vestido blanco de Palomo Spain y el velo negro de organza que desafiaba la gravedad durante la Semana de la Moda de París, pues eran a partes iguales sencillos y dramáticos".