La mujer del socialista Mamdani luce unas botas de lujo hechas en España

El demócrata y socialista Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York el pasado jueves justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el "honor y privilegio" de su vida. Junto a Mamdani, de 34 años, se encontraba su inseparable esposa Rama Duwaji, quien también sostuvo el Corán sobre el que el nuevo alcalde realizó el juramento.

La 'primera dama' de la ciudad de Nueva York lució unas botas de cuero artesanales no aptas para todos los bolsillos, lo que choca con la imagen de sencillez y austeridad que la pareja quiere transmitir. Duwaji, de 28 años, eligió para el gran día de su marido unas botas de la firma Miista, concretamente el modelo Shelley. Elaboradas con forro de cuero de vaca curtido vegetal, presenta una plantilla de espuma viscoelástica ultra acolchada y tacones de 6 centímetros. Su precio es de 530 euros, aunque el envío a Estados Unidos más el cambio de divisa hace que cuesten 630 dólares.

"La 'agenda de asequibilidad' de Mamdani es una estafa. Su esposa se pavonea con botas Miista de 600 dólares mientras él promueve congelaciones de alquileres que desplomarán el parque inmobiliario. Se mudan a la Mansión Gracie para evitar el caos que generan sus políticas. Recuerden: este 'hombre del pueblo' conoció a su esposa, diseñadora de moda, en Hinge mientras creaba una estética de lujo para su campaña. Los neoyorquinos de verdad no pueden permitirse botas ni alquiler, están atrapados con el socialismo performativo de Mamdani y una ciudad que se hunde en la decadencia controlada por activistas", tuiteó el periodista Louis Pisano.

Miista es una marca fundada en Londres por Laura Villasenin que fabrica sus diseños en nuestro país con artesanos de España y Portugal. "Nos enorgullece haber construido una marca que, a través de la artesanía, nuestra comunidad, los riesgos que hemos asumido y la disposición a reírnos de nosotros mismos, ha apostado por lo alternativo", dice su página web. "Creemos en un enfoque artesanal y en invertir en las personas antes que en las máquinas. Al trabajar siempre con una cadena de suministro corta y con nuestra propia fábrica en España, garantizamos que cada etapa de nuestro proceso de diseño y fabricación se realiza con años de inversión en formación en métodos artesanales", dice su filosofía.

Aunque Rama Duwaji no ha ejercido como figura institucional, fue responsable del diseño del logotipo de campaña, inspirado en colores emblemáticos de la ciudad como el azul de los Mets o el amarillo del Metrocard. Según fuentes cercanas al equipo de Mamdani, también asesoró en redes sociales y materiales gráficos. El propio alcalde reconoció públicamente esa implicación: "Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser conocida en sus propios términos."

Duwaji y Mamdani se conocieron en 2021 a través de una aplicación de citas. En ese momento, él acababa de asumir un escaño en la Asamblea estatal. Según han relatado en varios actos, su primera cita fue en una cafetería yemení de Brooklyn y la segunda, un paseo por el distrito de Astoria. Tras tres años de relación, se casaron en febrero de 2025 en una ceremonia civil en Manhattan. Posteriormente celebraron una fiesta de tres días en Uganda, país de origen de la familia paterna de Mamdani.