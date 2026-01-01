El socialista Mamdani toma posesión como alcalde de Nueva York jurando su cargo sobre el Corán

El socialista y musulmán Zohran Mamdani, elegido alcalde de Nueva York como candidato del Partido Demócrata a principios de noviembre, ha escenificado su llegada al poder este 1 de enero en una ceremonia cargada de simbolismo ideológico. El nuevo alcalde ha jurado su cargo sobre el Corán ante la fiscal general neoyorquina, Letitia James.

El acto, celebrado pasada la medianoche, tuvo lugar en la estación de metro abandonada bajo el Parque del Ayuntamiento, un escenario inusual calificado por Mamdani como el "mayor honor" de su vida. Según el regidor, el lugar evoca la ambición de transformar la vida de la "gente trabajadora". Ha asegurado que esa vieja infraestructura marcará el "horizonte" de su administración desde el edificio consistorial.

Acompañado por su esposa y su madre, la cineasta Mira Nair, el 112º alcalde ha protagonizado un acto íntimo antes de repetir el juramento en un evento de masas junto al senador Bernie Sanders.

Mamdani se impuso en las primarias del Partido Demócrata con un programa alejado de la moderación y de marcado carácter socialista. Sus promesas electorales incluyen, por ejemplo, la gratuidad del transporte, la creación de supermercados públicos, una fuerte intervención en el mercado del alquiler o viviendas asequibles construidas por sindicatos.