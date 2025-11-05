No sólo Mamdani: así ha sido la masacre electoral para los republicanos

Es el martes de la primera semana completa de noviembre, y por lo tanto hay elecciones en Estados Unidos. Las de años impares, como no son nacionales, no se les suele hacer mucho caso, pero esta vez teníamos a Zohran Mamdani en Nueva York, que será el próximo alcalde de Nueva York. 25 años después del 11-S, la ciudad que nunca duerme, la gran manzana, tendrá un alcalde socialista y musulmán.

¿Quién es Zohran Mamdani? Zohran Mamdani es un político estadounidense nacido en Uganda miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York por el 36.º distrito desde 2021, miembro del Partido Demócrata y de la organización Socialistas Democráticos de América.​ Actual alcalde electo de la ciudad de Nueva York desde el 05 de noviembre de 2025. De 34 años y cercano a la izquierda radical, será el alcalde más joven de Nueva York desde 1892 y el primero musulmán. Su mujer Rama Duwaji, pese a haber mantenido un perfil discreto, ha sido esencial en su campaña. Duwaji, de ascendencia siria y formación internacional, es una artista visual con una obra de marcado carácter político. Pese al perfil que han querido dibujar de él, Mamadani es hijo de la cineasta Mira Nair y del profesor de Columbia Mahmood Mamdani, y creció en un entorno elitista muy alejado de aquellos a quienes dice defender. Encarna el arquetipo del socialista de salón. Si sus propuestas económicas son preocupantes y podrían llevar a Nueva York a la ruina, su retórica antiisraelí es directamente alarmante. Mamdani ha abrazado el eslogan "Globalizar la Intifada", una frase que muchos interpretan como un llamamiento a extender la violencia contra los judíos más allá de Israel. En redes sociales, la victoria de Mamdani ha sido recibida con división de opiniones, y muchos neoyorquinos lo consideran "una bofetada a la memoria de los 2.753 muertos del 11-S".

La verdad es que estaba cantado que iba a ser elegido desde que ganó las primarias demócratas y por eso Donald Trump amenazó la semana pasada con cortar los fondos federales a la ciudad, su ciudad, y limitarse a lo estrictamente exigible por la ley, porque no iba a tirar el dinero del contribuyente. Y como ya estaba previsto, hasta los republicanos ya tenían planes de convertirle en el póster electoral de futuras elecciones. Pero Nueva York es un caso un poco particular, y las otras elecciones que se han celebrado nos pueden servir para hacernos una idea de dónde está electoralmente Estados Unidos un año después de la victoria de Trump.

Un panorama adverso para los republicanos

Estas elecciones siempre iban a estar cuesta arriba para los republicanos, porque los estados donde tenían lugar las más importantes son todos demócratas, así que se daba por descontado que las iban a perder. Además, en todas las elecciones que se celebran al año siguiente de las presidenciales hay un cierto efecto rebote que favorece al partido perdedor de las mismas.

Hace cuatro años, por ejemplo, los republicanos ganaron en Virginia, que es un estado esencialmente demócrata debido a los numerosos trabajadores públicos de Washington que viven allí, por primera vez en doce años. Y sí, naturalmente que hubo ciertos factores locales que influyeron, pero en buena parte fue la victoria de Biden la que permitió el contrataque republicano. Así que cualquier resultado que no fuesen victorias demócratas hubiese sido una gran sorpresa. Pero hay victorias demócratas y luego hay masacres.

El avance demócrata y la derrota moral republicana

Lo que se había que mirar era cuánto se ha ampliado la ventaja de los demócratas en esos estados que, de todas maneras, se decantaron por Kamala el año pasado. Pero claro, Trump perdió por cuatro o cinco puntos y ahora las distancias han sido bastante más grandes, lo que nos lleva a pensar que los demócratas, al menos en elecciones fuera de temporada, que siempre tienen más abstención, llevan una delantera considerable, muy mal presagio para los republicanos para las elecciones de mitad de mandato del año que viene.

Pero quizá la peor noticia de todas para Estados Unidos no es ni siquiera la elección de Mamdani, sino la de Jay Jones, el candidato demócrata a fiscal general del estado de Virginia. ¿Y eso por qué es importante? Porque durante la campaña se publicaron mensajes privados en los que no sólo deseaba la muerte de sus rivales republicanos, sino también la de sus hijos, niños pequeños.

Unos mensajes repugnantes que celebraban la violencia política. Y estas son las elecciones inmediatamente posteriores al asesinato de Charlie Kirk. De modo que cuando se saltó la exclusiva hubo cierta esperanza de que al menos esas elecciones las podría ganar los republicanos. Y no sólo no ha sido así, sino que además, aunque no se hayan contado todos los votos, ha ganado por bastante diferencia. Es decir, que el sectarismo de los demócratas ha triunfado sobre la mínima decencia.

El sectarismo se impone a la democracia

Así que eso viene a decirnos que, al menos por el lado de la izquierda, como pasa aquí en España con Pedro Sánchez y sus cuates, el sectarismo cuenta mucho más que el respeto a la democracia, el respeto al rival. En definitiva, hay que trazar una línea que si alguien traspasa debe ser condenado a las tinieblas exteriores.

Una línea que los demócratas han decidido cruzar y han decidido cruzar con todas las consecuencias. Está por ver que los republicanos no hagan lo mismo, pero eso será un tema para tratar en los próximos días.