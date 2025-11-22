Las cámaras que exigió Black Lives Matter demostraron que se equivocaban

El movimiento Black Lives Matter nació en 2014 a partir de un tiroteo en Ferguson, Missouri, en el que el "gentil gigante" Michael Brown murió a disparos de un policía blanco. Testigos iniciales aseguraron que antes de morir había levantado los brazos y gritado "No dispares". Pero según avanzó la investigación incluso algunos testigos que habían mantenido esa versión, iniciada por un cómplice en los robos que había cometido Brown y por los que lo buscaba la policía, reconocieron lo que las pruebas físicas indicaban: que el policía había disparado en un forcejeo en el que Brown había intentado quitarle la pistola.

Las cámaras corporales: la gran exigencia

Una de las pruebas de que este movimiento, nacido de una mentira, realmente se creía la tesis de que los tiroteos de la policía con sospechosos negros son producto del racismo, es que una de sus principales reivindicaciones era que los policías llevaran cámaras en sus uniformes que registraran todo lo que hacen en su jornada laboral. Y según los distintos departamentos de policía han ido adoptándolas y el público ha podido ver las imágenes de tiroteos que en otro tiempo hubieran provocado graves disturbios, con manifestantes enfervorecidos exigiendo que se cortaran cabezas, se le quitaran fondos a la policía y todo, Black Lives Matter ha perdido buena parte de su fuerza y su influencia.

Lo que muestran realmente los vídeos

Y es que los vídeos muestran, generalmente, aunque no en todos los casos, que la policía actúa con profesionalidad y que la mayoría de las personas tiroteadas son víctimas de sus propios actos. Hay excepciones, claro, de todas las razas, pero hemos visto desde una activista BLM atacar con un cuchillo a la policía hasta personas que los usan como alternativa al suicidio. También, en muchos casos que no escalan hasta la violencia, el trato frecuentemente abusivo que reciben de personas completamente trastornadas y la paciencia con que muchos de ellos se comportan en situaciones de este tipo.

El impacto real de las cámaras

Se podía argumentar que la policía, al llevar estas cámaras, se comporta mejor que antes. Sin embargo, aunque hay algún estudio que apunta a una leve reducción tanto de las confrontaciones violentas como de las quejas por abuso policial, no son muy grandes. La policía no parece haber cambiado demasiado, pero el resultado de que el público pueda ver esos tiroteos está reduciendo el apoyo al movimiento Black Lives Matter, que a día de hoy es esencialmente otra facción dentro de la izquierda estadounidense a la que sólo la izquierda da credibilidad.

Naturalmente, sigue habiendo casos de abusos policiales. Pero la hipótesis de que existe un problema de racismo sistémico la ha desmontado la misma medida que se supone debía demostrarla. No me digan que no es delicioso.