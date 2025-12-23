Trump va a encarecernos las medicinas al resto del mundo desarrollado

Donald Trump siempre se ha puesto la medalla de no estar dispuesto a aceptar que Estados Unidos salga perjudicado por los acuerdos con otros países. En eso basa toda su política arancelaria, obviando que el grueso de esa factura no la estamos pagando los extranjeros que queremos vender nuestros productos en Estados Unidos, sino los consumidores norteamericanos. Y es en esa línea en la que ha enfocado el acuerdo al que ha llegó el pasado viernes con nueve de las principales multinacionales farmacéuticas, por el cual Estados Unidos pasará a pagar por las medicinas el mismo precio que el país desarrollado donde se venda más barato, siguiendo el modelo de "nación más favorecida".

Sistema sanitario estadounidense

Si hay algo que caracteriza al sistema sanitario de Estados Unidos es que es exorbitantemente caro. De hecho, es el país que más ha hecho por dañar la imagen de la sanidad privada en el resto del mundo. Cualquier insinuación de que podría estar bien aumentar el peso de las empresas privadas en la sanidad española, la respuesta invariablemente será "¿es que quieres que acabemos como en Estados Unidos?". Y por mucho que respondas que no, que prefieres otros modelos como los Países Bajos o Singapur, la discusión ya se ha planteado cuesta arriba. Muy cuesta arriba.

Y sin embargo, el secreto mejor guardado de la sanidad norteamericana es que tiene dos sistemas sanitarios públicos, Medicare y Medicaid, que en conjunto suponen aproximadamente la mitad de todo el gasto sanitario del país, lo que significa que cuestan mucho más en porcentaje del PIB que, por ejemplo, el sistema público español. El sistema sanitario estadounidense es un desastre en muchos aspectos, pero sus elevados precios en parte lo son porque financian las principales innovaciones médicas y farmacéuticas de las que, años después, terminamos beneficiándonos todos los demás sin tener que pagar esos costes.

Financiar la innovación

La mayoría de los avances –desde los antirretrovirales contra el VIH hasta las terapias génicas o los tratamientos oncológicos de última generación– salen de laboratorios estadounidenses o de empresas con fuerte inversión americana. ¿Por qué? Porque el mercado libre de EEUU permite precios que reflejan el coste real de la I+D: años de investigación, ensayos clínicos fallidos y miles de millones en inversión de riesgo. En EEUU, un medicamento nuevo puede costar miles de dólares por dosis, lo que genera beneficios que financian el siguiente gran avance. Mientras tanto, en países como España, Francia o Canadá, con sistemas públicos y precios controlados por el gobierno, ese mismo fármaco se vende a una fracción del precio, negociado a la baja bajo amenaza de exclusión del mercado o con referencias a precios internacionales que siempre miran hacia abajo.

¿Quién paga la diferencia? Pues los estadounidenses, claro. Es como si EEUU estuviera subsidiando indirectamente las sanidades públicas del mundo entero. Según datos de la industria, alrededor del 70% de los beneficios globales de las farmacéuticas provienen del mercado americano, a pesar de que representa solo el 4% de la población mundial. Eso permite que por ejemplo en España nos beneficiemos de innovaciones sin asumir el riesgo ni el coste completo.

Consecuencias globales

Los acuerdos a los que está llegando Trump teóricamente obligan a las farmacéuticas a repartir la carga de sus costes entre los países que pueden pagarlo, o al menos eso espera el presidente estadounidense. Su intención no es que se reduzca la innovación, y de hecho incluye cláusulas que obligan a las multinacionales a mantener sus inversiones, sino obligarnos a los demás a pagar nuestra parte. Algo parecido a su empeño en que lleguemos al gasto del 5% del PIB en defensa. Está por ver que estos acuerdos logren ese objetivo, pero si lo consigue, ya podemos irnos preparando.