Trump reclama miles de millones a la BBC por "interferir" en las elecciones manipulando uno de sus discursos

El presidente de Estados Unidos ha formalizado una demanda civil contra la corporación mediática británica exigiendo una indemnización de 10.000 millones de dólares (8.500 millones de euros) por dos delitos. La querella sostiene que la cadena editó maliciosamente un discurso suyo para vincularle falsamente con la violencia desatada en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso la prensa, la BBC produjo una representación "falsa y difamatoria" en el espacio Panorama emitido poco antes de las elecciones de 2024. La defensa de Trump argumenta que se trató de una maniobra descarada para "interferir e influir" en el resultado de las elecciones presidenciales en su detrimento, atacando su reputación poco antes de los comicios.

El documento señala además que el medio violó la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Florida. "Voy a demandar a la BBC por poner palabras en mi boca", ha declarado este lunes Trump ante la prensa congregada en el Despacho Oval. "Literalmente, pusieron palabras en mi boca. Me hicieron decir cosas que nunca dije públicamente, supongo que usaron inteligencia artificial o algo así", ha agregado, aunque resulta obvio que la manipulación fue simplemente resultado de copiar y pegar dos fragmentos de su discurso separados entre sí por tres cuartos de hora para dar la impresión de que de un "llamamiento a la violencia" por parte del hoy presidente.

Esta ofensiva judicial se produce después de que Samir Shah, presidente de la cadena, admitiese la culpabilidad de la cadena. A pesar de la rectificación pública de la BBC, la cadena se ha negado a compensar económicamente al líder republicano. Altos ejecutivos de la emisora, incluyendo el director general Tim Davie y la jefa de noticias Deborah Turness, dimitieron tras destaparse la manipulación.

Legalmente parece complicado que Trump pueda ganar, dado que el listón para probar difamación en Estados Unidos si eres una figura pública es muy alto: debe probar que hubo "malicia". No obstante, durante las diligencias previas, en la llamada "fase de descubrimiento", los abogados del presidente tendrían derecho a exigir todo tipo de documentación interna para poder encontrar pruebas. CBS llegó a un acuerdo por el que pagó 16 millones de dólares a Trump por editar una entrevista a Kamala Harris para hacerla quedar mejor a pesar de que también tenían las de ganar en los tribunales. Pero ahorrarse la divulgación de prácticas previsiblemente dañinas para el prestigio periodístico que aún les podía quedar les hizo preferir un acuerdo. La duda es si la BBC será prudente o se arriesgará en los tribunales.