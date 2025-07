La CBS cancela el programa de Stephen Colbert y la izquierda culpa a Trump

En Estados Unidos, durante décadas, uno de los segmentos televisivos más apetitosos era el posterior al prime time, el llamado late night, donde prosperó un tipo de programa que combinaban monólogos cómicos, entrevistas y actuaciones musicales. El formato fue esencialmente creado por Steve Allen en 1954 para NBC bajo el nombre de The Tonight Show, que sigue emitiéndose hoy día presentado por Jimmy Fallon y que ha tenido como sus dos presentadores más longevos. Las otras dos grandes cadenas en abierto han tenido desde finales de los 80 su propia versión, con presentadores como David Letterman, Craig Ferguson, Conan O’Brien, etc. La televisión por cable también ha hecho sus pinitos con el formato, pero desde la aparición del streaming y las redes sociales el formato ha ido decayendo en audiencia, especialmente en los segmentos de audiencia más lucrativos.

CBS cancela el late night de Stephen Colbert

Esa es la razón oficial por la que la CBS ha decidido cancelar su programa, Late Night, cuando expire en mayo el contrato de su actual presentador Stephen Colbert. Según se ha filtrado, aunque funciona mejor en audiencias que sus rivales los "Jimmys" --Fallon y Kimmel--, el programa perdió 40 millones el año pasado, después de que sus menguantes ingresos publicitarios bajaran de 120 millones en 2018 a sólo 70.

Pero eso no ha impedido que los conspiranoicos, que en este caso han sido periodistas y políticos demócratas, hayan relacionado a Donald Trump con esta decisión. ¿Por qué? Bueno, por un lado tenemos que el actual presidente demandó a la cadena por editar la entrevista que le hicieron a Kamala Harris durante la campaña en su programa informativo estrella 60 minutos, en la que cortaron una respuesta completamente estúpida e incoherente a una pregunta sencillita para hacerla parecer más articulada e inteligente. CBS llegó a un acuerdo por el que pagó 16 millones de dólares a Trump a pesar de que seguramente tenían las de ganar en los tribunales, pero con el riesgo de que durante la fase de descubrimiento tuvieran que divulgar informaciones internas previsiblemente dañinas para el prestigio periodístico que aún les pueda quedar. Hace unos años, Fox llegó a un acuerdo multimillonario con el fabricante de máquinas de votar electrónicas Dominion después de esa fase, en la que francamente salieron a la luz comportamientos, digamos, bastante poco éticos, así que es razonable que CBS se lo quiera ahorrar. Una de las consecuencias de aquella debacle fue el despido de Tucker Carlson, hasta entonces presentador estrella de la cadena y hoy una sombra de sí mismo dedicada a hacer entrevistas de rodillas a Putin y al presidente iraní.

Colbert criticó a Trump

Pero ¿puede ser que Colbert haya sufrido un destino similar al de Carlson? Dos días antes de anunciarse el adiós del programa, Colbert criticó el acuerdo de su cadena con Trump, llamándolo "un enorme soborno", lo que sirvió para que, por ejemplo, el senador Bernie Sanders afirmara que no había sido casualidad que lo despidieran después de esas palabras. También el senador Adam Schiff insinuó que el despido, y el acuerdo, son cuanto menos sospechosos y muchos otros políticos y periodistas se han apuntado a la idea.

¿Por qué? Pues la idea es que Paramount, propietaria de CBS, está en pleno proceso de venta al estudio Skydance Media, dirigido por el hijo de Larry Ellison, al multimillonario dueño de Oracle y compinche de Trump. El acuerdo debe ser aprobado por el Gobierno de Trump, de modo que estaría haciendo gestos de apaciguamiento en esa dirección. Es cierto que Colbert abanderó la conversión de los Late Night de programas razonablemente apolíticos para no recortar su audiencia potencial a shows dirigidos exclusivamente a un nicho de izquierdas. Pero precisamente por eso su influencia no pasaba más allá del coro de adeptos. Además, es verdad que CBS ya eliminó hace años el programa de James Corden que lo seguía en la parrilla y también el de Taylor Tomlinson cuando su presentadora anunció hace unos meses que lo dejaba para volver al stand-up. La razón dada por CBS parece la que más se ajusta a todos los hechos si seguimos la navaja de Ockham. Pero ya sabemos que la lógica no suele ser amiga de quienes sufren del síndrome obsesivo de aversión a Trump.