La BBC da una lección a RTVE y purga a su cúpula por manipular

Tim Davie, director general de la BBC desde 2020, y Deborah Turness, la directora de informativos, han anunciado este fin de semana su dimisión tras un escándalo que ha puesto en cuestión la imparcialidad informativa de la cadena pública y su labor al servicio de un determinado sesgo político. Mientras tanto, en España, la polémica entrevista de Javier Ruiz en TVE a una sanitaria fake para criticar la gestión sanitaria andaluza parece haber caído en el olvido.

El terremoto que sacude a la BBC se debe a la emisión de un documental del programa Panorama que alteró el sentido de un discurso de Donald Trump pronunciado el 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio. La edición emitida por la cadena británica hizo parecer que el entonces presidente estadounidense incitaba directamente a la violencia, cuando en realidad sus palabras originales incluían una llamada explícita a protestar "de forma pacífica y patriótica".

La manipulación, revelada por The Daily Telegraph a través de documentos internos filtrados, ha desatado una tormenta política y mediática sin precedentes en el Reino Unido. El memorando de un asesor externo de la cadena alertaba de que el montaje de vídeo "podría haber inducido al público a error" al cambiar el sentido del mensaje presidencial.

En su carta de renuncia, Davie reconoció que "se han cometido errores" y que, como máximo responsable, debía "asumir la responsabilidad". "Aunque no es el único motivo, el actual debate en torno a BBC News ha contribuido a mi decisión", añadió, subrayando que la cadena "debe ser siempre abierta, transparente y responsable". Turness, por su parte, admitió que la controversia había "dañado a la BBC" y negó categóricamente que existiera un sesgo institucional, aunque reconoció que la confianza pública "se ha resentido".

Cobertura parcial de la guerra de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tardó en reaccionar. A través de su red Truth Social, celebró las dimisiones y acusó a la cadena británica de "corrupción periodística".

Los altos cargos de la BBC, incluido TIM DAVIE, el JEFE, están dimitiendo o siendo DESPEDIDOS porque les han pillado 'manipulando' mi excelente (¡PERFECTO!) discurso del 6 de enero. Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos 'periodistas' corruptos".

La crisis llega en un momento delicado para la corporación pública británica, que ya venía siendo criticada por su cobertura parcial de conflictos como el de Gaza y por la difusión de un concierto en el festival de Glastonbury donde se pedía la muerte de soldados israelíes. El presidente del Consejo de la BBC, Samir Shah, calificó el día de las dimisiones como "triste para la institución", pero admitió la necesidad de "revisar los estándares editoriales" para recuperar la confianza del público.

Mientras la BBC asume responsabilidades al más alto nivel por haber manipulado la realidad mediante una edición sesgada, TVE se limita a calificar como "malentendido" la entrevista a una liberada sindical con bata o el activismo sanchista de la presentadora de La Hora de la Uno, Silvia Intxaurrondo, cuando aseguró que es falso que David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, no supiese la ubicación de su centro de trabajo, algo que él mismo admitió según el auto judicial. Dos de los múltiples ejemplos de parcialidad y manipulación en la televisión pública.