Trump irrita a Dinamarca creando un cargo para que Groenlandia "forme parte de EEUU"

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este domingo el nombramiento de Jeff Landry, actual gobernador del estado de Luisiana, como su enviado especial a Groenlandia, con el objetivo de promover "con firmeza" los intereses del país norteamericano en la isla, que pertenece a Dinamarca.

"Me complace anunciar que voy a nombrar al gran gobernador de Luisiana, Jeff Landry, enviado especial de Estados Unidos a Groenlandia", ha afirmado en su plataforma Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha destacado que Landry "comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en materia de seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo".

El gobernador, por su parte, ha agradecido el anuncio en su cuenta de la red social X, donde ha afirmado que "es un honor" trabajar "para que Groenlandia forme parte de Estados Unidos" y ha asegurado que el nombramiento "no afecta en absoluto" a su responsabilidad al frente de Luisiana.

Thank you @realDonaldTrump! It’s an honor to serve you in this volunteer position to make Greenland a part of the U.S. This in no way affects my position as Governor of Louisiana! — Governor Jeff Landry (@LAGovJeffLandry) December 22, 2025

El anuncio se enmarca en las ya conocidas pretensiones de Washington de controlar este estratégico territorio autónomo que forma parte de Dinamarca, incluso con órdagos a movimientos militares como herramienta de presión.

La medida ya ha recibido la respuesta de Dinamarca: el ministro de Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, ha pedido este lunes "respeto a las fronteras danesas". "Este nombramiento confirma el interés estadounidense en Groenlandia. Sin embargo, estamos determinados a que todo el mundo, incluido Estados Unidos, muestre respeto por la integridad territorial del reino", ha aseverado el ministro, según informaciones del canal 2 de la televisión pública danesa.