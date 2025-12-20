Trump no descarta una intervención militar para frenar la deriva criminal de Maduro

La tensión entre Washington y Caracas ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner todas las cartas sobre la mesa al no descartar una intervención militar en Venezuela para frenar la deriva criminal del régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista concedida a NBC News, el líder republicano fue tajante: el dictador chavista "sabe exactamente" lo que quiere la Casa Blanca, aunque evitó confirmar si el objetivo final es el derribo directo de la tiranía.

La estrategia de la Administración Trump no es solo retórica. Esta misma semana, el mandatario ordenó el bloqueo efectivo de todos los petroleros sancionados que intenten entrar o salir de aguas venezolanas. Esta medida llega tras la reciente incautación de un buque cargado de crudo cerca de las costas del país caribeño, una acción que subraya la determinación de EEUU de cortar las vías de financiación del régimen.

Washington sostiene que el control de los puertos por parte de Caracas no responde a intereses estatales, sino a las operaciones del Cártel de los Soles, una organización terrorista estrechamente vinculada al narcotráfico que estaría utilizando los recursos del país para sostener su estructura de poder. En este contexto, las fuerzas estadounidenses ya han neutralizado más de 30 lanchas rápidas vinculadas al tráfico de estupefacientes en la zona.

El cinismo de Maduro

Desde Caracas, Nicolás Maduro ha respondido con su habitual victimismo ideológico. Durante un acto para conmemorar el bicentenario del Decreto de Chuquisaca, el líder chavista apeló a la "barbarie imperialista" y acusó a EE. UU. de querer "robar" el petróleo y el oro venezolano.

Sin mencionar directamente a Trump, Maduro defendió el socialismo como un modelo que rechaza la "guerra de rapiña", obviando la sistemática destrucción del tejido productivo y el robo de activos a empresas estadounidenses que su Gobierno ha perpetrado durante años. De hecho, el canciller Yván Gil ha llegado a exigir "indemnizaciones" a Washington, a pesar de que fue el chavismo quien expropió sin compensación los derechos petroleros de compañías norteamericanas.

Rubio advierte

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reforzado el mensaje de la Casa Blanca asegurando que EE. UU. está "protegiendo sus intereses" nacionales. Rubio fue claro al advertir que no existe ningún obstáculo legal o diplomático que impida a la Administración Trump interceptar los buques que violen las sanciones internacionales.

En una nueva vuelta de tuerca, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra familiares y asociados del entorno de Maduro, específicamente contra el círculo de Carlos Erik Malpica Flores (sobrino de Cilia Flores) y el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano. El objetivo es desmantelar la red de narcocorrupción que permite a la cúpula chavista vivir en el lujo mientras el pueblo venezolano sufre la mayor crisis humanitaria de su historia.

Ante el aislamiento internacional, Maduro busca refugio en sus escasos aliados. El canciller Gil ha iniciado una ronda de contactos con países como Bielorrusia, Sudáfrica y Serbia. De hecho, el dictador bielorruso, Alexandr Lukashenko, ya ha ofrecido a Maduro "puertas abiertas" en su país, ante lo que parece un horizonte cada vez más estrecho para el heredero de Hugo Chávez.