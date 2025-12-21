EEUU aborda un tercer petrolero vinculado a Irán que se aproximaba a Venezuela

El Ejército estadounidense desplegado en aguas próximas a Venezuela ha interceptado en las últimas horas un tercer petrolero sospechoso de tráfico ilegal de crudo. Según ha anunciado la administración de Donald Trump, el petrolero abordado es el Bella-1, que se encuentra desde junio de 2024 bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos.

El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la compañía Louis Marine Shipholding Enterprises, a su vez relacionada con la Guardia Revolucionaria de Irán. En su orden de sanciones, el Tesoro de EEUU asegura que esta compañía ha "asistido, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico" para la fuerza iraní.

El petrolero estaba efectuando una maniobra de aproximación a la costa venezolana para cargar sus depósitos, según fuentes de Bloomberg, en el momento de la intervención.

La operación tiene lugar después de otros dos abordajes estadounidenses: al petrolero Skipper, el pasado 10 de diciembre; y al petrolero Centuries durante la noche del sábado a este domingo. Un golpe a una de las principales vías de financiación del régimen de Nicolás Maduro que Trump califica ya de "organización terrorista" y que se suma a otras maniobras de presión contra el chavismo: sanciones al círculo más estrecho del tirano y crecientes ataques a "narcolanchas" en aguas del Pacífico.

El régimen ha reaccionado con ira ante esta nueva maniobra, que han tachado de "robo" de sus activos. También hablan de "secuestro" de las tripulaciones y y "piratería". Afirman que las confiscaciones incumplen varias normas del Derecho Internacional y suponen una "flagrante comisión" de un "delito", por lo que el Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

La escalada en la presión contra Maduro con el bloqueo de los petroleros con los que tratan de sortear las sanciones llega entre rumores de una inminente operación en tierra, que podría consistir en una primera fase en ataques a campamentos vinculados al narcotráfico u objetivos militares, según fuentes citadas por The Washington Post.