Nuevo golpe de EEUU a Maduro tras interceptar un petrolero: sanciones a sus 'narcosobrinos', empresarios y navieras

Mientras María Corina Machado ha logrado llegar a Oslo amplificando el mensaje de la causa de la libertad en Venezuela, el Gobierno estadounidense sigue aumentando la presión sobre Nicolás Maduro. Entre rumores de una operación en tierra y con la propia Machado defendiendo la necesidad de atacar las vías de financiación del régimen, EEUU ha puesto ahora el foco en familiares y empresarios que forman parte del entramado corrupto del régimen chavista.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha incluido en su listado de sanciones a dos sobrinos de Cilia Flores, la mujer de Maduro, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas.

"Gracias al liderazgo de Trump, Estados Unidos está responsabilizando a los narcosobrinos de Maduro y el Tesoro los está sancionando por sus actividades ilícitas que perjudican a los estadounidenses y desestabilizan toda nuestra región", ha anunciado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a través de su perfil en la red social X, en alusión a las actividades de los dos familiares de Maduro, a los que acusa de ser "narcotraficantes que operan en Venezuela". También ha sido sancionado Carlos Erik Malpica Flores, que fue tesorero nacional y vicepresidente de la petrolera estatal venezolana (PDVSA).

Thanks to @POTUS' leadership, the U.S. is holding accountable Maduro's narco-nephews and @USTreasury is sanctioning them for their illicit activities that hurt Americans and destabilize our entire region. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 11, 2025

"Maduro continúa negando los valores democráticos en el país y se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano, y por lo tanto, está en el interés de la política exterior de los Estados Unidos continuar aplicando presión a aquellos vinculados al régimen. Esta acción es solo el último esfuerzo del Tesoro contra la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico", señala la administración Trump en un comunicado.

Cerco al mercado negro de petróleo

Además, Washington ha sancionado a Ramón Carretero Napolitano, empresario panameño que supuestamente habría participado en "lucrativos" contratos con el Ejecutivo de Maduro y habría mantenido "diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas", y facilitando envíos de productos petrolíferos en nombre del Gobierno venezolano.

Un día después del apresamiento de un petrolero frente a Venezuela, la OFAC también ha apuntado al sector petrolero venezolano, "que continúa financiando al régimen ilegítimo de Maduro", con la inclusión de seis compañías navieras -la mayoría de ellas registradas en paraísos fiscales- que transportan crudo en su listado: Myra Marine Limited, Arctic Voyager Incorporated, Poweroy Investment Limited, Ready Great Limited, Sino Marine Services Limited, Full Happy Limited. Por último, ha identificado a seis buques que han cargado y transportado petróleo un día después del apresamiento de un petrolero que portaría petróleo ilegal.