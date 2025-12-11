María Corina Machado y Álvarez de Toledo se funden en un abrazo en Oslo: "El que pronto se darán todos los venezolanos"

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y la diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo, se han encontrado en Oslo en un emotivo gesto de apoyo mutuo tras la llegada de Machado a Noruega para participar de los actos relacionados con su reciente Premio Nobel de la Paz.

NUESTRO ABRAZO. El que pronto se darán todos los venezolanos. Gracias, querida ⁦@MariaCorinaYA⁩ pic.twitter.com/2YXXQglAC0 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) December 11, 2025

Machado, que ha viajado desde Venezuela tras un periplo complicado para recoger el galardón, no ha podido asistir a la ceremonia principal del Nobel de la Paz. Fue su hija quien leyó el discurso de agradecimiento en su nombre. Sin embargo, ya presente en Oslo, Machado ha mantenido encuentros con autoridades, entre ellas el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y ha reiterado su firme esperanza de que Venezuela recupere la libertad en un futuro cercano.

Mensajes de esperanza y libertad en Oslo

Desde la capital noruega, Machado ha subrayado que su país volverá a vivir "en libertad" y ha defendido que Venezuela puede convertirse de nuevo en "ese refugio lleno de esperanza que fue décadas atrás". La dirigente venezolana ha enfatizado que el deseo de libertad es "una decisión individual, racional" y que la suma de decisiones conscientes de miles de ciudadanos ha generado "una fuerza colectiva y un valor para luchar por la libertad".

En su discurso, Machado ha reflexionado sobre el valor de la paz como un acto de amor y ha señalado que su presencia en Oslo obedece al "amor de millones de venezolanos por la libertad y por sus hijos". La líder opositora ha destacado que no hay otra generación venezolana que ansíe más la posibilidad de regresar a su patria y vivir en dignidad que la actual.

La presencia de Álvarez de Toledo y el abrazo simbólico

Cayetana Álvarez de Toledo se encuentra en Oslo acompañando los actos en torno al Premio Nobel de la Paz. En declaraciones previas a su encuentro con Machado, Álvarez de Toledo afirmó en esRadio que el reconocimiento internacional a la venezolana representa "el reconocimiento y reivindicación de una mujer extraordinaria, de un ejemplo de liderazgo, de la importancia de la verdad y de la valentía en política".

La diputada defendió que el galardón pone de manifiesto que "no hay paz sin libertad", contraponiendo ese principio a la idea de diálogo o apaciguamiento con regímenes autoritarios. Para Álvarez de Toledo, la firmeza democrática y la defensa de la libertad constituyen la base de una paz verdadera, especialmente frente a gobiernos que consideran dictatoriales.

El abrazo entre las dos figuras, compartido en redes sociales por la diputada popular, ha sido interpretado por muchos como un símbolo de unidad transnacional en la defensa de los derechos humanos y de la democracia. "Nuestro abrazo. El que pronto se darán todos los venezolanos. Gracias, querida", ha escrito Álvarez de Toledo en su perfil de X.

Asimismo, la líder venezolana se ha podido reencontrar con su familia después de estar años sin verlos. "No pude dormir anoche, repasando varias veces el momento de reencontrarme con mis hijos. Les abracé a los tres a la vez y ha sido un de los momentos más extraordinarios espiritualmente de mi vida", ha señalado.

El viaje de Machado hasta Oslo

Machado ha llegado a Oslo tras haber permanecido en clandestinidad 16 meses. A pesar de que no ha podido asistir a la entrega del premio, ha compartido con sus seguidores momentos de gran emotividad desde un balcón del Grand Hotel, donde ha sido ovacionada por compatriotas que han entonado el himno venezolano y le han expresado su cariño y apoyo a su llegada a la ciudad esta madrugada.

La líder opositora ha reiterado que planea regresar a Venezuela en el momento oportuno, aunque sin fijar una fecha concreta. Machado ha declarado que su presencia en Oslo responde a la causa de su pueblo y que continuará trabajando para que su país recupere la libertad, la dignidad y el respeto a los derechos fundamentales.