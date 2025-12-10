Álvarez de Toledo explica la ausencia de Sánchez en Oslo: "Le tiene pánico a Maduro"

Este miércoles se entrega en Oslo el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado por su lucha contra el régimen de Nicolás Maduro y por la libertad de Venezuela. Al acto, en el que no hay ninguna representación oficial del Gobierno de Pedro Sánchez ni de la Casa Real, va a asistir la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo quien ha dado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la última hora desde la capital de Noruega.

Álvarez de Toledo ha comentado la posible asistencia de la opositora al régimen socialista venezolano para recoger el Premio Nobel de la Paz. Ha dicho que "hay muy poca información. Anoche había una enorme emoción, expectación y esperanza de su familia, su entorno y su equipo y esa esperanza está intacta. Seguimos a la espera de noticias e información que hay muy poca. He visto que se ha publicado que no va a estar, pero a mí me dicen que no confirmemos nada. El premio se entrega a la una, quedan muy pocas horas. Muchas para esperar".

La diputada del PP ha señalado que aunque María Corina no vaya a recogerlo personalmente "lo importante es el fondo de lo que está pasando". "Lo primero es que ella va a estar siempre donde tiene que estar y en su sitio, es decir, no va a hacer nada que ponga en riesgo el objetivo fundamental que no es recibir un premio sino la liberación de Venezuela. Ese es el verdadero premio que ella persigue para todo su pueblo y, por tanto, ella va a hacer absolutamente todo lo que esté alineado con ese objetivo. Cualquier cosa que lo pueda poner en riesgo o alejar no lo va a hacer y yo creo que es lo que está detrás de las dudas de las últimas horas y los últimos días", ha asegurado.

Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho también lo que significa este Premio Nobel de la Paz que es "evidentemente el reconocimiento y reivindicación de una mujer extraordinaria, de un ejemplo de liderazgo, de la importancia de la verdad y la valentía en política". Ha asegurado que "María Corina siempre tuvo razón, llamó las cosas por su nombre cuando prácticamente nadie lo hacía. Cuando partidos, empresarios y gobiernos presuntamente amigos decían que Chávez era un demócrata excéntrico un poco pintoresco ella avisó. Dijo que era un dictador en potencia, el primer burro de Troya de la democracia, el impostor que se disfraza de demócrata para destruir la democracia desde el interior. Se rebeló contra esa condescendencia, connivencia y complicidad y ha pagado un enorme precio a lo largo de su vida. Fue marginada, atacada, insultada, golpeada. La llamaron ultra, facha, radical, extremista… y siguió en pie con coraje manteniendo sus convicciones, sus ideales, y esa visión clarísima de lo que era el chavismo y de cómo salir del chavismo y del régimen. Y eso es mundialmente reconocido ahora".

La "perversa" falacia del diálogo

Para la diputada del PP la tercera de las razones de este reconocimiento internacional a María Corina Machado es "la idea más importante" y casi subversiva". Cree Álvarez de Toledo que "por primera vez" se premia "una verdad universal y políticamente muy molesta que es esa idea de que no hay paz sin libertad". En este sentido, ha explicado que "luchar por la libertad es asegurar la paz y que la paz sin libertad es la paz de los cementerios, la represión, los dictadores, los Zapateros de la vida".

"Es decir, el premio este desmonta una falacia muy perversa de la que se han servido los dictadores y sus blanqueadores. Es que la paz es sinónimo de diálogo aunque el diálogo sea la máscara del sometimiento. El apaciguamiento es la manera de conseguir la paz. El diálogo, como decían siempre. Y eso era falso. El apaciguamiento no asegura la paz, la debilita y la acaba destruyendo. Lo que asegura la paz es la firmeza democrática, el coraje democrático, plantar cara a la tiranía. Entre sumisión y conflicto, conflicto porque sólo el conflicto democrático y la defensa democrática de la libertad es lo que asegura la paz en la sociedad y eso es casi revolucionario", ha reflexionado la diputada del PP.

En Oslo hay presidentes americanos como el de "Ecuador, Argentina, Paraguay o Panamá" y expresidentes de "Colombia y Paraguay" y "cantidad de gente extraordinaria" como "Rosa María Payá, luchadora en Cuba por la libertad, todo su equipo que estuvo en la embajada secuestrados durante 14 meses, su familia, sus maravillosos hijos que tenían la ilusión de volver a abrazar a su madre", ha contado Cayetana Álvarez de Toledo. Ese abrazo con sus hijos es el que "quieren darse tantos venezolanos y el régimen lo prohíbe", ha dicho la diputada del PP. Ha añadido que "María Corina ha devuelto a los venezolanos la esperanza de poder volverse a ver y abrazarse y esa fuerza de la esperanza es de una potencia enormemente conmovedora y creo que va a ser decisiva ojalá en las próximas fechas".

"Sánchez le tiene pánico a Maduro"

Sobre la representación oficial de España en la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado la diputada del PP ha confirmado que no hay "ninguna". Ha recordado que "Pedro Sánchez no ha felicitado a María Corina Machado y falta añadir poco más". En este sentido, ha dicho que "Sánchez le tiene pánico a Maduro, pánico a su poder y a su información".

"Yo no sé si Pedro Sánchez es un delincuente o no, pero sí sé que es rehén de delincuentes. Es rehén de Maduro, tiene miedo de lo que pueda hablar Maduro, de lo que sepa de él; es un rehén de Puigdemont, que es un prófugo de la Justicia y también tiene información sobre él y, al final, es quien sube o baja el dedo para que él siga o no en el poder e incluso es el rehén en parte del ex fiscal general que la gente se olvida que no destruyó su móvil. No devuelve el móvil, se lo queda y borra todo, pero su móvil se lo queda. Siempre digo: ¿qué tendrá ese móvil para que lo defiendan con tanto ahínco al fiscal general dimitido, delincuente y condenado?", ha apuntado la diputada del PP

En cuanto a la Casa Real, que tampoco felicitó a María Corina Machado diciendo que en otras ocasiones tampoco lo habían hecho, cosa que se demostró falsa, la diputada del PP ha dicho que no tiene "ninguna noticia sobre eso". En este sentido, Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que España tiene que volver "cuanto antes" al "sitio que nos corresponde". Ha asegurado que lo ha "notado también aquí" porque "hay gente de todos lados que ha venido". "Somos una familia, la hispanidad existe como una comunidad moral y política. No hay fronteras morales entre nosotros y la defensa de la libertad en cualquiera de esos países es como defender las casas porque hay vínculos y conexiones entre unos y otros", ha apuntado.

Cayetana Álvarez de Toledo también ha contado que estuvo hablando con representantes del Partido Republicano de EEUU sobre Zapatero. Ha dicho que "es un señor que está negociando en Waterloo y en Suiza la continuidad de una legislatura corrupta; es el hombre de Maduro, por supuesto, el testaferro como mínimo moral de Maduro; un lobista de las dictaduras; el hombre que ha traficado con presos políticos en Venezuela y, ahora, también es el hombre de Pekín en Europa. Todo hay que verlo como un tablero global y entender cuál es el lugar que debe tener España y es exactamente el contrario del que tenemos en estos momentos. Tenemos que hacer un viraje de 180 grados, frenar este desastre, revertirlo rápidamente y convertirnos en el principal promotor y defensor de la libertad y la democracia a ambos lados del Atlántico y más allá".