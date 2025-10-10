María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

La oposición a la tiranía de Nicolás Maduro y la lucha por la libertad están de enhorabuena, después de que el comité noruego haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

El pasado 20 de junio, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Libertad 2025 con motivo de los 25 Años de Libertad Digital. Dado que no pudo estar presencialmente, pronunció un emocionante discurso de forma telemática.

