María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz

Trump y Sánchez lo deseaban, pero finalmente el comité noruego del Nobel ha otorgado su premio de la paz a María Corina Machado.

LIbertad Digital
María Corina Machado, premio Libertad 2025. | Libertad Digital

La oposición a la tiranía de Nicolás Maduro y la lucha por la libertad están de enhorabuena, después de que el comité noruego haya otorgado el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.

El pasado 20 de junio, María Corina Machado fue galardonada con el Premio Libertad 2025 con motivo de los 25 Años de Libertad Digital. Dado que no pudo estar presencialmente, pronunció un emocionante discurso de forma telemática.

