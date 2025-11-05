Rama Duwaji: así es la mujer de Zohran Mamdani, la nueva primera dama de Nueva York

Zohran Mamdani ya es el nuevo alcalde de Nueva York y con él, Rama Duwaji se convierte oficialmente en la nueva primera dama de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Artista visual de ascendencia siria y formación internacional, Duwaji ha mantenido un perfil público discreto durante la campaña, aunque según su entorno, ha jugado un papel relevante en la imagen y la comunicación del nuevo regidor neoyorquino.

Una trayectoria artística marcada por el activismo

Nacida en Houston en 1997, Rama Duwaji es una ilustradora con una carrera consolidada en medios culturales y editoriales. Sus trabajos han sido publicados por The Cut, Vogue, The New Yorker o The Washington Post, y ha colaborado con instituciones como la BBC, Apple o la Tate Modern. Se formó en la Universidad Virginia Commonwealth (campus de Catar y Richmond) y obtuvo un máster en Ilustración en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.

Su obra, de carácter marcadamente político, se centra en la representación de mujeres de Oriente Medio y en las consecuencias de los conflictos en Siria y Palestina. En declaraciones recogidas por CNN, afirmaba: "Lo único que puedo hacer es usar mi voz para denunciar lo que ocurre en Estados Unidos, Palestina y Siria tanto como pueda."

Silencio mediático y peso estratégico

Durante la campaña electoral de su marido, Duwaji optó por no participar en actos públicos ni conceder entrevistas, pero sí estuvo presente en momentos clave: votó junto a Mamdani en las primarias, lo acompañó durante su discurso de victoria y asistió a su intervención televisiva en The Daily Show. También participó en el acto final de campaña en Queens, junto a Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders.

Aunque no ha ejercido como figura institucional, fue responsable del diseño del logotipo de campaña, inspirado en colores emblemáticos de la ciudad como el azul de los Mets o el amarillo del Metrocard. Según fuentes cercanas al equipo de Mamdani, también asesoró en redes sociales y materiales gráficos.

El propio alcalde reconoció públicamente esa implicación: "Rama no es solo mi esposa, es una artista increíble que merece ser conocida en sus propios términos."

Un matrimonio mediático con origen en una app de citas

Duwaji y Mamdani se conocieron en 2021 a través de una aplicación de citas. En ese momento, él acababa de asumir un escaño en la Asamblea estatal. Según han relatado en varios actos, su primera cita fue en una cafetería yemení de Brooklyn y la segunda, un paseo por el distrito de Astoria.

Tras tres años de relación, se casaron en febrero de 2025 en una ceremonia civil en Manhattan. Posteriormente celebraron una fiesta de tres días en Uganda, país de origen de la familia paterna de Mamdani. En sus redes sociales, ella compartió imágenes del enlace, aunque solo ha hecho una referencia directa a la campaña: una publicación con el mensaje "No podría estar más orgullosa", tras la victoria en primarias.

Mamdani ha defendido públicamente a su esposa ante críticas por su ausencia en actos oficiales: "Puedes criticar mis ideas, pero no a mi familia", afirmó durante un acto en Queens.

El papel que jugará en la alcaldía sigue siendo una incógnita

A diferencia de anteriores primeras damas de Nueva York, como Chirlane McCray o Diana Taylor, Duwaji no ha mostrado interés en asumir funciones institucionales. Su entorno insiste en que su prioridad sigue siendo su carrera como ilustradora y su compromiso con las causas artísticas y humanitarias.