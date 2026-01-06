Reyes Magos en crisis: las pantallas y las prisas acaban con el juego en la calle

Durante décadas, el Día de Reyes fue una de las celebraciones más esperadas del calendario infantil. La madrugada del 6 de enero marcaba el clímax de la Navidad y llenaba calles y hogares de ilusión. Hoy, sin embargo, esta festividad atraviesa un proceso de transformación. Padres, comerciantes y educadores coinciden en que algunas tradiciones se han ido diluyendo, mientras otras resurgen con nuevos significados para adaptarse a los tiempos actuales.

El cambio es visible. La imagen de niños estrenando juguetes en la calle, intercambiándolos con amigos o pasando horas con un solo regalo ya no es tan habitual. Actualmente, la tecnología, la diversificación del ocio y el encarecimiento de los juguetes han modificado las expectativas y la forma de vivir la fiesta. A ello se suma la creciente importancia de la Nochebuena como momento central para la entrega de regalos, lo que en algunos hogares ha relegado el 6 de enero a una celebración más simbólica.

Tradiciones que se quedan en el camino

Una de las costumbres que más terreno ha perdido es la redacción de la carta manuscrita. Lo que antes era un ritual cargado de paciencia y reflexión, hoy se sustituye a menudo por listas rápidas, mensajes digitales o deseos compartidos en plataformas de compra online.

También se ha debilitado el ritual de colocar los zapatos limpios para que los Reyes dejen los regalos. Aunque sigue presente en muchos hogares, el gesto simbólico de prepararlos con cuidado ha perdido protagonismo entre las nuevas generaciones. Algo similar ocurre con el tradicional carbón dulce, cada vez menos utilizado como símbolo de advertencia y más como una curiosidad gastronómica.

Pero no solo eso, sino que los juguetes tradicionales, especialmente los artesanales, han cedido espacio frente a consolas, videojuegos y dispositivos electrónicos. Asimismo, prácticas ligadas a entornos rurales —como pasar la mañana sin pantallas, compartir juegos en la calle o prolongar las sobremesas familiares— se ven cada vez menos, absorbidas por un ritmo de vida más acelerado.

El regreso de lo auténtico

Frente a estas pérdidas, otras tradiciones viven un claro resurgir. Una de las más evidentes es la del roscón de Reyes artesanal. Cada vez más personas optan por panaderías de barrio, obradores especializados o recetas caseras, reivindicando la calidad frente a la producción industrial. El roscón vuelve a ser un elemento central del día 6, no solo como dulce, sino como excusa para reunirse alrededor de la mesa.

También persisten, y en muchos casos se refuerzan, los rituales simbólicos de la noche de Reyes, como dejar agua, comida o dulces para Sus Majestades y sus camellos. Estos gestos, sencillos pero cargados de significado, permiten prolongar la magia y hacer partícipes a los niños del relato.

Las cabalgatas de Reyes continúan siendo uno de los grandes eventos sociales del inicio de año. Aunque algunas se han vuelto más espectaculares, en paralelo crece la apuesta por cabalgatas de barrio o de pequeño formato, más cercanas, inclusivas y ligadas a la identidad local.

Un puente entre generaciones

La festividad de los Reyes Magos no desaparece: se adapta. Uno de los motivos es que la tecnología, lejos de eliminar la ilusión, se integra en ella mediante aplicaciones que "siguen" el recorrido de los camellos o videollamadas con los Reyes. Al mismo tiempo, gana fuerza la tendencia a regalar experiencias compartidas —viajes, talleres o actividades— frente a la acumulación de objetos.

Expertos en educación y cultura coinciden en que la clave para la supervivencia de esta tradición reside en el equilibrio entre adaptación y esencia. Porque, pese a los cambios, hay algo que permanece intacto: el silencio expectante de la madrugada del 6 de enero y la emoción de abrir un regalo que, por un instante, devuelve a adultos y niños a un mismo lugar: el de la ilusión compartida.