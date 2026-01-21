Rosa Clará celebra 30 años vistiendo a una novia independiente: "Con 30 años mandas tú"

Durante una entrevista cargada de anécdotas, la diseñadora ha recordado el momento exacto en el que se rompió la tradición de lucir un solo vestido: fue con la boda de Paula Echevarría. Clará relata que la actriz se enamoró de dos diseños y ella misma le sugirió: "¿Por qué no te pones los dos?". Aquella decisión casual marcó un antes y un después en la industria, permitiendo a las novias lucir una cola espectacular en la ceremonia y un diseño más cómodo para la fiesta.



Cambios sociales: novias más maduras e independientes

La firma, que cuenta ya con 150 tiendas y 4.000 puntos de venta en 83 países, ha sido testigo de la transformación social de las últimas tres décadas. Clará ha destacado que, si bien al principio el 90% de las bodas eran religiosas, hoy en día el 80% son civiles. Además, la edad media de la novia ha subido significativamente hasta los 37 años. "Con 30 años mandas tú", ha afirmado la diseñadora, señalando que la novia actual está muy documentada y tiene un criterio propio, alejándose de la influencia materna que imperaba en el pasado.



El salto a Estados Unidos y la colaboración con Paloma Cuevas

Tras alcanzar una facturación de 140 millones de euros, Rosa Clará encara una nueva etapa de expansión delegando en su hijo y en el director general, Manuel Cano. El próximo gran reto es la apertura de 15 tiendas en Estados Unidos, un mercado donde buscan captar a una novia que desea elegancia sin caer en la ostentación típica americana. Asimismo, ha elogiado la colaboración con Paloma Cuevas, con quien ya prepara su cuarta colección de fiesta, destacando el "gusto excelente" y la visión cromática de la cordobesa.

Anécdotas de divos y novias famosas

Clará también ha compartido su experiencia trabajando con grandes nombres como Karl Lagerfeld o Christian Lacroix. Sobre Lagerfeld, ha confesado que su imagen de divo era una "máscara" y que trabajar con el sucesor de Chanel les enseñó los secretos de la alta costura y el patronaje. Entre sus novias favoritas, ha mencionado con especial cariño a Antonela Roccuzzo, destacando su discreción y cómo supo lucir un diseño de la casa en su boda con Leo Messi.