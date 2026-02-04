La chaqueta viral más deseada (y pirateada) de Adidas China llega a Europa

Después de meses de gran expectación en Asia, Adidas Originals ha lanzado oficialmente en Francia la Tang Jacket, una chaqueta de inspiración china que hasta ahora era exclusiva del mercado asiático. La prenda, un éxito viral en las redes sociales que se convirtió en objeto de deseo en 2025, ya está disponible en tres puntos clave de París: Campos Elíseos, Le Marais y Opéra, con un precio de 110 euros.

Presentada originalmente con motivo del Año Nuevo Lunar 2025, la Tang Jacket toma como referencia las vestimentas tradicionales de la dinastía Tang de China, reinterpretadas desde una perspectiva contemporánea y urbana en una gran variedad de colores. Entre sus elementos más destacados se encuentran el cuello mandarín, los botones tradicionales de nudo y una silueta estructurada que fusiona herencia cultural y estilo deportivo moderno.

El lanzamiento inicial como producto exclusivo para China reforzó el posicionamiento cultural de Adidas en el país, generó una demanda inmediata y furor en el resto del mundo. La chaqueta se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales como Instagram y TikTok, donde creadores de contenido y figuras clave del sector de la moda la transformaron en una pieza de referencia, reinterpretándola en distintos contextos estilísticos.

Su impacto también se reflejó en los resultados comerciales de la marca. Según datos oficiales, la Tang Jacket contribuyó a un aumento del 13 % en las ventas de Adidas en China a comienzos de 2025, consolidándose como uno de los lanzamientos de sportswear más comentados del año.

Más allá del ámbito urbano, esta estética ha ganado presencia en espacios ligados a la moda de vanguardia. Con motivo del 20.º aniversario del Adidas Creation Center de Shanghái, la marca se unió a la Semana de la Moda de Shanghái para presentar su última colección, evidenciando una tendencia creciente: la ropa deportiva evoluciona hacia un territorio más cultural y creativo.

Con su llegada a París, la Tang Jacket confirma un cambio de enfoque a escala global. Cada vez más, las marcas recurren al patrimonio local como herramienta para generar deseo internacional. En esta ocasión, la conversación se traslada de Asia a Europa, con París como nuevo epicentro.

De momento se desconoce si la marca de origen alemán ampliará fronteras en la venta de su chaqueta viral, que ya se ha convertido en una de las prendas más copiadas en el mercado pirata, aunque hay rumores de que próximamente aterrizará en Londres. Varias plataformas multimarca la han puesto a la venta por un precio muy superior al de tienda, aunque la chaqueta original adquirida en China es ya un objeto de coleccionista.