El "armario técnico" de Pedro Sánchez: prendas de alta gama para recorrer las zonas afectadas por el temporal

Las recientes visitas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las provincias de Cádiz, Granada y Jaén para evaluar los daños de las borrascas no solo han dejado titulares políticos, sino también un análisis detallado de su indumentaria. En un escenario marcado por el barro y las inundaciones, el jefe del Ejecutivo ha optado por un equipamiento de alto rendimiento que destaca por su precio y exclusividad.

Protección suiza contra la borrasca Leonardo

El pasado viernes, durante su paso por San Roque y el Campo de Gibraltar, Sánchez llamó la atención con una chaqueta técnica de montaña en un vibrante tono anaranjado. La prenda pertenece a la prestigiosa firma suiza Mammut, una marca de referencia para alpinistas profesionales.

El modelo utilizado, diseñado para resistir condiciones climáticas extremas, cuenta con tecnología GORE-TEX y materiales sostenibles. Su valor en el mercado se sitúa en el entre los 350 (ahora rebajado) y los 450 euros, una cifra que aleja a esta prenda de los catálogos de ropa convencional, priorizando la resistencia total al agua y al viento durante las tareas de supervisión en el Puesto de Mando Avanzado.

De la montaña al estilo "off-road"

Apenas unos días después, en su recorrido por las zonas inundadas de Huétor Tájar (Granada), el presidente cambió de marca pero no de estrategia. En esta ocasión, lució un cortavientos negro de Troy Lee Designs, una firma estadounidense muy vinculada al mundo del motocross y el ciclismo extremo.

Esta pieza, la Resist Jacket, está valorada en unos 300 euros y destaca por su transpirabilidad y acabados técnicos, como costuras termoselladas y cremalleras impermeables. Sánchez la combinó con su habitual estilo de pantalón pitillo y camisa vaquera, una silueta que se ha convertido en su uniforme personal para las visitas sobre el terreno.

Comunicación a través de la imagen

Más allá de lo anecdótico, estas elecciones de vestuario subrayan el interés del presidente por las piezas con identidad propia. No es un caso aislado: en sus últimas apariciones también se han analizado accesorios como su reloj Longines de corte clásico o sus gafas de sol Dior de estilo vintage, piezas que ya no están en circulación y que refuerzan una imagen pública muy estudiada.

Mientras Sánchez prometía desde el terreno que la ayuda estatal llegará con celeridad para la reconstrucción, su vestimenta lanzaba un mensaje paralelo de preparación y modernidad, apostando por marcas "premium" que garantizan que el mal tiempo no sea un impedimento en la agenda presidencial.