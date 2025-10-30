Sánchez comparece en el Senado con unas gafas de Dior no aptas para todos los bolsillos

Pedro Sánchez comparece este jueves ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde se enfrenta a las preguntas de los senadores en una de las sesiones más esperadas de este órgano parlamentario desde que comenzaran las indagaciones hace más de año y medio. El presidente del Gobierno optó por una actitud desafiante frente a las preguntas de los senadores, respondiendo entre bromas y tono sarcástico.

El líder socialista, para el que la imagen es muy importante, acudió a la Cámara Alta luciendo unas gafas que han llamado la atención de forma notable. Se trata del modelo 2601 30 de Christian Dior, una firma nada asequible y cuya montura asciende a los 289,95 euros.

Este modelo de Dior está basado en un diseño vintage de la marca fabricado en Alemania en los años 80. Diseñado en carey, tiene brazaletes de acetato rojo jaspeado con detalles metálicos dorados, "un diseño precioso y de alta calidad", confirma Dior.

Es la primera vez que el presidente del Gobierno se deja ver en público con este accesorio que según ha trascendido, utiliza para sus problemas de presbicia. Al tratarse de unas gafas graduadas, el precio aumenta dependiendo del cristal. De hecho Sánchez no las ha usado durante toda la comparecencia, tan solo en los momentos en los que necesitaba consultar su documentación de cerca.

El diseño en cuestión y la moda retro están tan a la última que el modelo en sus diferentes colores está prácticamente agotado.

En la memoria colectiva quedan aquellas gafas de sol de aviador que lució en 2018 a bordo del Falcon, el modelo de gafas Caravan creado originalmente en 1957 por Ray-Ban con cristal negro que entonces generaron multitud de memes y que confirman la pasión de Sánchez por las tendencias de moda.