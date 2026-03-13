Así son los zapatos que obsesionan a Donald Trump y que regala a los miembros de su Gobierno

La política va más allá de la toma de decisiones, la diplomacia o los discursos. Los gestos también cuentan y, en el caso del presidente Donald Trump, mucho más.

El mandatario norteamericano ha vuelto a ser noticia porque ha pasado de repartir rotuladores Sharpie o gorras rojas con las letras blancas con la palabra "MAGA" a repartir zapatos, algo inédito hasta la fecha y que se está empezando a convertir en una costumbre.

Según destaca el Wall Street Journal, los zapatos "elevan el gesto a un nivel completamente nuevo dentro de su peculiar estilo de diplomacia personal" y por ese motivo, Trump ha comenzado a regalar calzado a miembros de su gabinete y asesores de la Casa Blanca, entre otros. Además, el presidente suele formular una pregunta que ya se ha vuelto habitual en reuniones oficiales: "¿Ya recibiste los zapatos?". En algunos casos, incluso, como afirma el citado medio, Trump firma la caja o añade una nota de agradecimiento antes de enviarla a sus destinatarios.

Se trata de unos zapatos de vestir de horma tradicional, tipo Oxford de cuero o wingtips con cordones pensados para trajes, de la histórica marca estadounidense Florsheim. Una empresa fundada en Chicago en 1892 y que están valorados en 145 dólares.

Donald Trump, además de ser fiel a las corbatas de seda roja de Ferretti, también lo es a los trajes de corte amplio, que normalmente suelen ser de Martin Greenfield Clothiers o Brioni, e incorpora ahora los zapatos Florsheim a sus marcas favoritas, ya que para él combinan comodidad y estilo para largas jornadas de trabajo. Al ver qué tan buen resultado le han dado, se ha dedicado a regalárselos a su entorno, según indicó la Casa Blanca.

Trump suele fijarse en los zapatos de las personas que se reúnen con él e incluso critica a los que llevan zapato marrón con traje oscuro. El presidente adquiere los zapatos "a ojo", sin preguntar la talla, y los paga de su propio bolsillo. El vicepresidente JD Vance o el secretario de Estado Marco Rubio ya tienen los suyos; incluso los de este último, en algunas imágenes, parece que le quedan un poco grandes...