Cómo decorar una casa con poco presupuesto: ideas clave para transformar tu hogar

Cuando toca decorar nuestra casa, solemos pensar que nos llevará mucho dinero, pero la realidad es diferente. ¿Se puede lograr decorar una vivienda sin hacer una gran inversión? Sí, lo único que debemos hacer es ser conscientes de que los cambios con sentido son la clave. Enfocándonos en mejorar, aparte de la estética, no nos resultará difícil transformar nuestro hogar.

Mejorar la iluminación y añadir textiles son algunas medidas que podemos tomar, pero existen otras como elegir un buen marco de fotos, que son sencillas y no nos supondrán mucho gasto.

Cómo decorar estancias clave sin gastar mucho dinero

En todas las casas hay estancias que son claves y las más importantes suelen ser el salón, los dormitorios, la cocina y el baño.

El salón suele ser donde pasamos más tiempo y, por tanto, una de las primeras que deberíamos modificar. Para ello, podemos cambiar los textiles, como los cojines o las fundas, o incorporar elementos nuevos que le den vida, como las plantas.

En los dormitorios, la clave se encuentra en los textiles. Ya de por sí, cambiar la ropa de cama o añadir cojines u otros textiles decorativos como alfombras puede darles un aspecto totalmente nuevo.

En cuanto a la cocina y el baño, podemos darles una imagen renovada invirtiendo en elementos básicos, como accesorios cocina, organizadores o accesorios para baños y deshaciéndonos de lo que ya no utilicemos.

En tiendas como Action puedes encontrar una gran diversidad de productos a precios muy económicos, ideales tanto para organizar estancias como para decorar cualquier rincón de la casa, por lo que no es complicado mejorar las estancias clave de nuestro hogar.

Ideas sencillas para lograr la forma más económica de remodelar tu casa

Además de fijarnos en las estancias clave de la casa, para remodelarla sin gastar demasiado podemos llevar a cabo algunas ideas que, aunque sencillas, son muy efectivas. Por ejemplo, cuidar la iluminación es una de ellas.

Cómo sean de intensas y el tipo de bombillas que escojamos pueden dar a nuestro hogar una imagen más o menos cálida y acogedora. Aparte, los espejos nos ayudarán a reflejar la luz y, si incluimos sistemas de almacenaje, como cestas o cajas organizadoras, podremos ordenar mejor y crear más espacio.

Una vez más, es importante recalcar que en Action puedes encontrar una gran diversidad de productos a precios muy económicos, ideales tanto para organizar estancias como para decorar cualquier rincón de la casa.

¿Qué es lo primero que se debe remodelar en una vivienda?

Por último, y antes de ponerte manos a la obra, es importante tener claro qué es lo primero que debes remodelar en tu vivienda. Para ello piensa en lo que quieres, pero también en lo que necesitas. Es decir, apuesta por cambios que no solo sean estéticos, sino también útiles. Fíjate, de esta manera, en la luz, la pintura y los textiles antes de pasar a los muebles y solo si ya has completado algunas mejoras básicas, si puedes permitírtelo, es hora de pensar en mayores inversiones.