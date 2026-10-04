De zorros y zorras

Esta semana he visto demasiados zorros. Algunos tenían cuatro patas. El miércoles fui a la reinauguración de FOX, en José Abascal, uno de aquellos lugares que entendieron hace años algo esencial sobre Madrid: aquí la cena nunca ha sido necesariamente el final de la noche. A veces es apenas el aperitivo.

FOX vuelve convertido en La Casa de FOX, después de dar la vuelta al mundo, con el interiorismo de mi querida amiga Alejandra Pombo, y cocina dirigida por Luis Ramírez y esa deliciosa extravagancia de tener un mayordomo que pasea cartas lacradas de una mesa a otra. A medianoche suena una campana, cambia la música y empieza el llamado 'Momento FOX'.

Pero el verdadero espectáculo del miércoles no estaba solamente en la decoración. Estaba en la fauna. Porque en pocos metros cuadrados convivían Oriana, Álex Gibaja y Diego Matamoros con Ágatha Ruiz de la Prada, Gonzalo de la Cierva, Daniel San Martín, Carlos Bosch, Jaime y Marta Martínez-Bordiú, Sarita Zaldívar, Gigi Sarasola y un puñado de amigos de esos que todavía consiguen convertir una inauguración madrileña en algo parecido a una fiesta en una casa.

Y, por supuesto, Esther Vicente, mi amiga de Equipo de Investigación, una de esas personas que rara vez necesitan ponerse delante de los focos porque llevan años sabiendo perfectamente cómo encenderlos. Alma en la sombra de esta nueva vida del próximo place to be de la capital. Aquello era Madrid comprimido en un restaurante.

Gran Hermano y la jet set sin jet. Instagram y la aristocracia. Televisión, moda, empresarios, periodistas, apellidos compuestos y algún personaje cuyo oficio exacto probablemente nadie sería capaz de explicar después de dos copas. Y todos tan contentos. Me pareció maravilloso. Esto es Madrid.

Porque mientras FOX conseguía reunir bajo un mismo techo especies que en cualquier clasificación racional pertenecerían a ecosistemas diferentes, unos minutos más abajo Madrid ofrecía otra de sus grandes estampas de la semana. Sol estaba llena de tiendas de campaña. Madrid ha vuelto a acampar mientras Chamberí ha vuelto a vestirse para cenar. Y quizá ninguna fotografía explique mejor esta ciudad.

En Sol, cientos de tiendas y una protesta nacida alrededor del problema de la vivienda, capitaneada por los mismos de siempre, cual cortina de humo (o Quechua) para la invasión de Ceuta. Y en José Abascal, tomates de Tudela servidos como si fuera el mejor steak tartar, cartas lacradas y una barra que aparece a medianoche. Pancartas y mayordomos. Alguna cabeza de zorro. Sacos de dormir y copas de balón. Asamblea y reservado.

No sé qué me fascina más de Madrid, si sus contrastes o su absoluta falta de pudor para exhibirlos. Porque Madrid no elige. Madrid lo quiere todo.

Quiere la revolución y la reserva para cenar. La pancarta y el photocall. Quejarse del capitalismo y que alguien consiga una mesa el viernes. Ser pueblo y corte, barrio y capital, caspa y excelencia. Y mientras media ciudad discutía sobre cómo vivir en Madrid, yo decidí largarme de Madrid. Me fui al campo.

Por primera vez en mi vida asistí a una berrea. Y digo asistí porque aquello tiene algo de espectáculo y algo de misa pagana. Durante cuatro horas estuve sentada en una silla prácticamente hundida en el embalse de Valdecañas, junto al hombre al que quiero, Ángel Teruel, escuchando algo que en Madrid se ha convertido en un artículo de lujo. El silencio. Cuatro horas. Tres cervezas.

Sin música. Sin cobertura. Sin camareros. Sin discursos. Sin una pancarta explicándome qué tenía que pensar. Sólo la noche, el campo y, de pronto, ese sonido brutal de los ciervos rompiendo la oscuridad.

La berrea tiene una ventaja extraordinaria sobre casi todas las manifestaciones humanas. Nadie pretende convertirla en discurso. El ciervo berrea porque quiere copular. Una sinceridad que ya quisiera Madrid. Y de pronto apareció un zorro en los prismáticos. Pequeño, silencioso, perfectamente vestido de zorro. Cruzó delante de nosotros con esa elegancia de quien no necesita que nadie sepa quién es. No pidió permiso. No reivindicó nada. No tenía representante ni apoderado. No necesitó fotógrafo. Tampoco parecía tener reserva en José Abascal. Y pensé otra vez en FOX. Fox significa zorro.

Aunque esta semana Madrid haya estado también generosa en zorras y probablemente en algún zorre, porque estamos en 2026 y hasta la fauna merece actualización lingüística.

Pero me gustan los zorros. Observan antes de entrar. No hacen ruido innecesario. Saben cuándo acercarse y, sobre todo, cuándo desaparecer. Quizá por eso funcionan tan bien como símbolo de una ciudad que puede pasar en veinte minutos de una acampada en Sol a un mayordomo entregando una carta lacrada.

El miércoles volví a Madrid. FOX seguía abierto. Sol seguía acampada. Los ciervos seguían berreando en Extremadura y probablemente aquel zorro continuaba cruzando la Finca Los Ángeles sin tener ni idea de que en José 'Atascal' existe una casa que lleva su nombre.

Pensé entonces que quizá estamos todos demasiado empeñados en hacer ruido. Los manifestantes. Los políticos. Los periodistas. Los enamorados. Los que inauguran restaurantes. Hasta los ciervos. Sólo el zorro entendió algo. Cruzó en silencio y siguió su camino.