Venimos de un viernes en el que prácticamente todo estaba en venta y desembocamos en un domingo en el que cada voto cuenta. Curiosa manera de despedir noviembre. Entre los descuentos comerciales y las mayorías electorales, conviene recordar que todavía existen cosas que ni se compran ni se votan.

Hemos democratizado en exceso nuestra intimidad. Hasta para comprarnos un abrigo necesitamos la aprobación de tres amigas, dos compañeros de trabajo y un número razonable de desconocidos en Instagram. Imagínense para cambiar de profesión, divorciarnos o volver con un ex. Esto último requiere prácticamente una reforma constitucional.

El ciudadano contemporáneo vive en permanente campaña electoral. Mide sus declaraciones, estudia la reacción de su público, rectifica cuando pierde popularidad y, en ocasiones, hasta modifica su discurso en función del interlocutor. Todo ello sin cobrar un sueldo público, que tiene todavía más mérito.

Las redes sociales han convertido la popularidad en una especie de certificado de buena conducta. Y lo verdaderamente inquietante no es que nos guste gustar, algo tan antiguo como la humanidad, sino que hayamos empezado a desconfiar de nuestro propio criterio cuando este no coincide con el de la mayoría.

Se nos ha olvidado que una mayoría puede equivocarse con exactamente la misma contundencia con la que acierta una minoría. La aritmética no es una disciplina moral.

En el terreno sentimental, el asunto adquiere dimensiones particularmente cómicas. Una pareja atraviesa una crisis y, de repente, media ciudad se convierte en analista de la relación. Hay tertulianos, encuestas, filtraciones interesadas y hasta antiguos candidatos que aprovechan la debilidad del Gobierno para presentar una moción de censura. Lo extraordinario es que, una vez constituido semejante gabinete de crisis, los únicos que realmente conocen la relación son los dos que la protagonizan.

Escuchar a los demás es inteligente. Necesitar su autorización para vivir es otra cosa.

Madurar consiste en asumir el coste de las propias decisiones, no en conseguir que otros las refrenden. También en aprender a distinguir entre quienes nos aconsejan por afecto y quienes lo hacen por el extraordinario placer que proporciona administrar una vida que no es la suya. Resulta fascinante la cantidad de personas que tienen perfectamente resuelta la existencia ajena mientras mantienen la propia en funciones.

Defiendo la democracia como sistema de gobierno, pero me niego a instaurarla en mi salón. No todas las decisiones requieren consenso, no todas las convicciones necesitan militantes y no todos los afectos deben superar una investidura.

Hay una diferencia sustancial entre ejercer la libertad y solicitar permiso para ejercerla. Y hemos llegado a un punto en el que reivindicamos con entusiasmo la primera mientras practicamos, casi a diario, lo segundo.

Este domingo, que cada cual vote lo que considere oportuno. Mañana estaría bien que hiciéramos lo mismo con nuestra propia vida, con la pequeña salvedad de que en ella no estamos obligados a convocar elecciones. Ni siquiera cuando la oposición es nuestra propia familia.