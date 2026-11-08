Conciliar el amor

Tengo amigas que dirigen empresas, otras que hacen política, algunas que gestionan patrimonios y otras que podrían organizar una cumbre internacional antes de desayunar. Son jóvenes, guapas, inteligentes, económicamente independientes y, lo que más me aterra, siguen solteras. No porque les falten pretendientes, sino porque parece que es más fácil levantar un imperio que encontrar pareja.

Llevamos décadas hablando de conciliación. Conciliar la maternidad con el trabajo, los horarios escolares con las reuniones, las vacaciones de los niños con las obligaciones profesionales. Y me parece estupendo. Pero hay una conciliación de la que nadie habla: la de la vida laboral con la sentimental. Porque antes de conciliar con los hijos, quizá convendría aprender a conciliar con quien pretendemos tenerlos.

En España hemos destinado este año 142,5 millones de euros de fondos estatales al Plan Corresponsables. Me parece fenomenal. Pero quizá habría que reservar una partida para enseñar a dos adultos con nómina, independencia económica y cierta estabilidad emocional a ponerse de acuerdo para dormir bajo el mismo techo. Aunque, pensándolo bien, conociendo la eficacia de nuestros ministerios, prefiero que el Gobierno no intervenga en mi vida sentimental. Bastante difícil es encontrar pareja como para que encima nos la gestione Pedro Sánchez.

Nos han enseñado a ser independientes, autosuficientes, ambiciosas y libres. A no necesitar a nadie. Y hemos aprendido tan bien la lección que ahora, cuando aparece alguien, no sabemos muy bien dónde colocarlo. Hemos roto el techo de cristal, pero parece que ahora nos cuesta compartir el techo de casa. Nos hemos acostumbrado tanto a mandar sobre nuestras vidas que a veces confundimos negociar con obedecer. Tenemos hueco para una reunión a las ocho de la mañana, para una cena de trabajo a las diez de la noche y hasta para un vuelo improvisado a la otra punta del mundo. Pero encontrar dos tardes consecutivas para nuestra pareja empieza a parecer una concesión inasumible.

Y tampoco nos engañemos: el problema no es exclusivamente femenino. Vivimos en una sociedad en la que todo el mundo quiere enamorarse, pero pocos están dispuestos a modificar sus costumbres para conseguirlo. Queremos pareja, pero sin alterar nuestros horarios. Queremos intimidad, pero sin perder espacio. Queremos compromiso, pero sin renunciar a la posibilidad de hacer exactamente lo que nos dé la gana. Hemos confundido la libertad con la ausencia de obligaciones y la independencia con la incapacidad de negociar.

A mí me sorprende especialmente esa nueva normalidad de las parejas que se ven una vez cada dos semanas. Dos personas que viven en la misma ciudad, que supuestamente se quieren, pero que necesitan cuadrar sus agendas como si fueran los ministros de Exteriores de dos países enfrentados. Y cuando por fin encuentran un hueco, lo llaman 'tiempo de calidad'. Como si el amor pudiera sostenerse exclusivamente a base de citas programadas.

Antes las parejas discutían por la convivencia. Ahora, para discutir, primero tienen que encontrar un hueco en la agenda. Hemos pasado del matrimonio para toda la vida a las relaciones por horas, con posibilidad de renovación y cancelación gratuita. Una especie de Airbnb sentimental en el que todos queremos sentirnos como en casa, pero nadie está dispuesto a dejar sus llaves.

No sé en qué momento hemos decidido que compartir la vida con alguien consiste en reservarle un espacio en Google Calendar. Porque una relación no se construye únicamente con cenas románticas, viajes de fin de semana o fotografías bonitas. También se construye un martes cualquiera, cuando uno está cansado, el otro tiene un problema y ninguno tiene especial interés en resultar fascinante. Se construye en la rutina, en las pequeñas renuncias, en aprender a estar cuando no hay nada extraordinario que celebrar.

Y aquí llega la parte incómoda. Quizá algunas mujeres hemos aprendido a defender tan bien nuestro territorio que nos cuesta compartirlo. Y quizá algunos hombres siguen buscando una compañera que se adapte a una vida que ellos no tienen intención de modificar. No deja de ser paradójico que una mujer capaz de dirigir a cincuenta empleados considere una amenaza existencial ponerse de acuerdo con un hombre sobre dónde pasar el domingo. Aunque tampoco faltan hombres que confunden tener pareja con incorporar una secretaria a su vida privada.

Ni una cosa ni la otra funciona. No se trata de que una mujer tenga que elegir entre su carrera y su pareja, ni de que un hombre renuncie a sus aspiraciones para demostrar amor. Se trata de entender que una relación es un proyecto compartido y que, como cualquier proyecto que merece la pena, exige dedicación, prioridades y voluntad.

Lo curioso es que somos capaces de sacrificar horas de sueño, fines de semana y vacaciones por una empresa. Nos desvivimos por un cliente, reorganizamos nuestra agenda por una oportunidad profesional y asumimos que todo éxito requiere esfuerzo. Pero cuando hablamos de amor, esperamos que funcione espontáneamente, sin planificación, sin esfuerzo y, sobre todo, sin incomodarnos demasiado.

Queremos que el amor sea lo único importante de nuestra vida que no nos cueste trabajo. Quizá el verdadero reto de nuestra generación no sea encontrar pareja. Aplicaciones, redes sociales y oportunidades para conocer gente no faltan. El verdadero desafío es aprender a hacerle sitio a alguien sin sentir que estamos perdiendo el nuestro.

Nos emancipamos para no depender de nadie y ahora no sabemos qué hacer cuando alguien quiere quedarse. Porque compartir la vida no debería significar dejar de ser uno mismo. Pero tampoco puede consistir en seguir viviendo exactamente igual que cuando estábamos solos. Y a lo mejor ha llegado el momento de reivindicar una nueva forma de conciliación. Una que no aparezca en los convenios colectivos, que no dependa del Ministerio de Igualdad y que no necesite subvenciones.

La conciliación de dos personas que, pudiendo vivir perfectamente por separado, deciden hacer el esfuerzo de vivir juntas. Porque el amor no consiste en encontrar a alguien que encaje en nuestra agenda. Consiste en encontrar a alguien por quien merezca la pena cambiarla.