La vida es susto

Mi habitación es un brownie. Tengo la calefacción a 33 grados, pero cuando me entran los calores abro la ventana. Una suerte de contradicción térmica que viene a ser lo mismo que dormir con la pierna izquierda fuera del edredón mientras la derecha permanece escondida, como si cada extremidad tuviera su propia previsión meteorológica. De día parece verano y de noche, invierno. La ropa de entretiempo ha quedado reservada exclusivamente para quienes tienen el privilegio de no madrugar. Y yo, que siempre he defendido que hay que vestirse para la ocasión, empiezo a sospechar que la ocasión ha perdido completamente el juicio.

En Tiger llevan semanas saturándonos de calabazas, esqueletos y telarañas de plástico. En Mercadona ya nos anuncian la Navidad y, en breve, llegará el Black Friday para recordarnos que todavía quedan cosas que no necesitamos y que debemos comprar urgentemente. Francamente, ya no sé en qué día vivo, en qué estación estamos ni cómo vestirme. Hemos conseguido que octubre parezca diciembre, que noviembre sea una liquidación y que las fiestas duren más que algunos matrimonios.

Anoche fue Halloween, esa celebración tan nuestra como el Día de Acción de Gracias, que cada año cobra más fuerza entre una población empeñada en importar cualquier tradición que implique consumir, disfrazarse o emborracharse. Lo verdaderamente aterrador es comprobar hasta qué punto la gente está dispuesta a ponerse fea voluntariamente. Sangre artificial, uñas imposibles, lentillas de ultratumba y una colección de horrores estéticos que harían palidecer al mismísimo Drácula. Antes uno se disfrazaba para parecerse a otro. Ahora algunos aprovechan Halloween para parecerse todavía más a sí mismos.

Por mi parte, he descubierto que Halloween sin alcohol produce todavía más angustia. Llevo exactamente una semana haciendo un detox y me he prometido alcanzar los 99 días. Noventa y nueve, por los puntos que tuvieron que darle en la cara a mi novio, el torero Ángel Teruel, después de una cornada en Arlés. Hay quien deja de beber por salud, quien lo hace por amor y quien encuentra inspiración en los libros de autoayuda. Yo he decidido rendir homenaje a una cicatriz. Cada cual tiene sus propios métodos para alcanzar la virtud.

Abandonar una presunta dipsomanía me ha llevado, además, a cometer un crimen que jamás imaginé: probar mi primer matcha. Ha sido en la tienda de HOFF de la calle Velázquez, donde he descubierto que las marcas de moda ya no se conforman con vender zapatillas. Ahora también ofrecen bebidas vegetales, experiencias sensoriales y cualquier cosa que permita facturar un poco más mientras el consumidor cree estar viviendo algo extraordinario. Nada nuevo, en realidad. Antes las tiendas vendían productos; ahora venden estilos de vida. Y algunos, por cierto, saben a césped recién cortado.

De hecho, les escribo desde este mismo showroom, con vistas a una calle por la que la gente se mueve de un lado a otro con una prisa irracional. Observo a los peatones y me pregunto cuántos sabrán exactamente adónde van. Corremos para llegar al trabajo, para comprar, para consumir, para disfrutar de unas fiestas que todavía no han llegado y para preparar otras que ya han pasado. Vivimos tan adelantados al calendario que cualquier día celebraremos la Nochevieja en agosto y las rebajas de enero en Semana Santa.

Aunque, bien pensado, lo de vivir sin saber en qué día estamos tampoco debe de resultar demasiado extraño en La Moncloa. Allí llevan años instalados en una especie de Halloween permanente, con Pedro Sánchez al frente de una compañía de teatro en la que todos tienen asignado su disfraz. Unos se visten de progresistas, otros de gestores, algunos de expertos y casi todos, cuando vienen mal dadas, de víctimas. El presidente ha perfeccionado tanto el arte de la caracterización que puede presentarse como solución a problemas que su propio Gobierno no ha sabido resolver.

Y si hablamos de miedo, últimamente basta con abrir un periódico. Entre los accidentes ferroviarios, las incidencias que desesperan a los viajeros y las noticias que encogen el corazón, España parece haberse convertido en una película de terror de la que nadie encuentra la salida de emergencia. Lo que a mí me asusta no es encontrarme a un muerto viviente en la calle, sino subirme a un tren sin saber si llegaré a tiempo —o incluso si al menos llegaré—, escuchar otra explicación ministerial o descubrir que el próximo sobresalto viene acompañado de una rueda de prensa para explicarnos lo bien que va todo.

La gran diferencia entre Halloween y la política española es que, al menos en Halloween, todo el mundo reconoce que está participando en una ficción. En el Consejo de Ministros, en cambio, parece que algunos se han creído el personaje. Y lo peor no es el disfraz, sino la factura de la función, que siempre terminamos pagando los mismos.

Hoy es el Día de Todos los Santos, aunque sospecho que los santos tienen poco que hacer en un país donde los espantos ocupan tantos titulares. Yo seguiré intentando sobrevivir a este otoño que parece verano, a este invierno que empieza en Mercadona y a mis 92 días restantes de abstinencia.

De momento, he sobrevivido a mi primer matcha. A Pedro Sánchez y compañía todavía nos queda por sobrevivirles. Y eso sí que da miedo.