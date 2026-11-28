Desde que el pasado 5 de octubre Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral del 29 de noviembre y hasta el último Consejo de Ministros del 24 de noviembre, el Gobierno ha dispensado una auténtica lluvia de millones.

Sánchez se ha dado cuenta ahora de que hay que facilitarle la vida a los autónomos (aunque ha hecho trampas), de que hay que invertir en ferrocarril y en el sistema eléctrico, de que hay que ampliar los permisos de paternidad y por fallecimiento, de que hay que subir el SMI… Eso sí, todas estas ideas las paga alguien: o el contribuyente o el empresario. Y todo esto, además, sin presupuestos.

La subasta electoral del líder del PSOE arrancó el 6 de octubre con 10.000 millones de euros en créditos para que los españoles puedan comprarse una casa y cientos de millones más en avales y vivienda social. El Gobierno bautizó como "Tu Casa" la nueva línea de financiación para la compra de primera vivienda para ciudadanos de todas las edades y a través del ICO. El mecanismo permitirá financiar hasta el 20% del valor del inmueble, con un máximo de 50.000 euros, mediante un préstamo público al 0% de interés y sin comisiones.

Al martes siguiente, Sánchez se acordó también de Ceuta y en ese mismo Consejo de Ministros aprobó también el Plan de Acción de Juventud hasta 2028, que "movilizará" la friolera de 59.191 millones de euros.

Y todavía hay más. Otro plan mastodóntico que sacó adelante el Gobierno este mismo mes: el IV Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, con más de 22.000 millones de euros. El IV Plan Estratégico para la Igualdad, con más de 750 medidas hasta 2029, incluye auditorías de género a la IA y medidas sobre el clima.

El Gobierno también aprovechó sus martes de chequera para anunciar la subida de las pensiones. Nunca había tenido tanta prisa por comunicarla, pero ahora parecía que no podía esperar. La factura: unos 8.000 millones de euros adicionales. Y también llegó el turno de los funcionarios, una subida salarial, que ya estaba prevista, pero cuyo anuncio también se adelanta. Otros 9.000 millones de euros. También llegaron las prisas con el anuncio de otra subida del SMI.

Aunque el Gobierno ya se había comprometido a llevar a cabo ambas medidas, lo que evidencia el carácter electoralista de su implantación es la prisa por aprobarlas. Hay que tener en cuenta que quedan doce días para las elecciones y que deben convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso.

En el caso de la subida del SMI para 2027, el Gobierno no tenía fijada la cuantía y hace unos días decidió que aprobará un incremento del 5,3%, que elevará el SMI desde los actuales 1.221 euros hasta los 1.286 euros brutos mensuales en catorce pagas. Son 65 euros más al mes y 910 euros adicionales al año, hasta alcanzar los 18.004 euros brutos anuales, aunque el coste para el empresario será mayor debido a las cotizaciones sociales que asume.

Pero la cosa no termina aquí. Ha tenido que suceder una convocatoria electoral (y no un apagón y varios accidentes mortales de tren) para que Sánchez descubra también la importancia de invertir en infraestructuras estratégicas. Así, el Gobierno ha aprobado estos días una planificación eléctrica hasta 2030 vinculada a más de 17.000 millones de euros de inversión y un plan ferroviario de 19.000 millones de euros en cinco años.

Y esta es la traca final del líder del PSOE. Esta es la herencia que Sánchez deja para la próxima legislatura: miles de millones de euros en nuevos compromisos, anuncios y planes de gasto, mientras España sigue sin unos Presupuestos Generales del Estado y sin unas cuentas responsables que respalden esta política de chequera.