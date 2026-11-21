Querida Mencía,
Todavía eres demasiado pequeña para leer estas líneas. Seguramente tampoco entenderías por qué una desconocida ha decidido dedicarte su columna de este viernes, cuando podría estar escribiendo sobre Pedro Sánchez, la última ocurrencia del Ministerio de Igualdad a una semana de las elecciones o la insoportable manía que tenemos los españoles de convertir cualquier desgracia en una comisión parlamentaria.
Pero algún día crecerás. Y entonces entenderás que tu padre, además de un magnífico arquitecto, un empresario incansable y uno de esos amigos que siempre aparecen cuando se les necesita, es, por encima de todo, un hombre que te quiere. Un ser de luz de esos que, afortunadamente, todavía no cotizan en bolsa. Aunque, conociendo a Oliver Sancho, cualquier día encuentra la manera de proyectarles una casa.
Tu padre ha decidido levantar algo bastante más importante que un edificio. Se llama Padres Unidos y es una asociación que nace de una realidad que, por mucho que nos empeñemos en mirar hacia otro lado, existe. La de tantos hombres que, después de una separación, encuentran dificultades para seguir formando parte de la vida cotidiana de sus hijos.
Y fíjate qué paradoja, Mencía. En un país donde llevamos décadas reivindicando, con toda la razón del mundo, que las mujeres podamos conciliar nuestra vida laboral con la maternidad, parece que todavía nos cuesta comprender que algunos hombres también necesitan conciliar su vida con la paternidad. Y no precisamente para llevar a los niños al colegio un martes y hacerse la fotografía correspondiente en Instagram.
Hace un par de semanas escribía sobre la conciliación laboral y sentimental. Sobre la dificultad de encontrar tiempo para trabajar, enamorarse y, si queda algún hueco, vivir. Hoy escribo desde una triste cafetería de Alcobendas. Triste no por la cafetería, que bastante tiene con servir cafés, ni por Alcobendas, que no ha cometido delito alguno, y que tiene de alcaldesa a mi buena amiga Rocío Alcántara —quien fue mi presidenta cuando me afilió en Nuevas Generaciones de Retiro—; sino por las circunstancias que me han traído hasta aquí. En mi caso, el amor por un hombre; y en el caso de este, el amor por una hija a la que no puede ver como debería.
Espero a uno de esos hombres que saben que ser padre no consiste únicamente en aparecer en el libro de familia. Uno de esos que no necesitan que nadie les recuerde sus obligaciones porque lo que reclaman, precisamente, es poder cumplirlas.
Y mientras espero, pienso en ti, Mencía. En todas esas Mencías, aunque se llamen Cayetana, como es el caso de mi espera.
Pienso en lo extraordinariamente absurdo que resulta que hayamos conseguido ponerle nombre a prácticamente todas las desigualdades contemporáneas y que, sin embargo, todavía nos cueste hablar de determinados padres sin que alguien sospeche inmediatamente que estamos traicionando la causa feminista. Como si defender a un hombre significara atacar a una mujer.
Como si la igualdad fuera una especie de club privado con derecho de admisión. Como si los hijos vinieran con escritura de propiedad.
No, Mencía. Los niños no son bienes gananciales, ni trofeos de una ruptura, ni instrumentos de negociación. Tampoco deberían convertirse en protagonistas involuntarios de una guerra que nunca declararon.
Por supuesto que existen padres irresponsables, ausentes y auténticos sinvergüenzas. Exactamente igual que existen madres que no deberían recibir un premio por el mero hecho de haber dado a luz. La biología, por suerte o por desgracia, no concede automáticamente el título de buena persona.
Y precisamente por eso las circunstancias de cada familia deben estudiarse con rigor, sin prejuicios y poniendo siempre por delante la protección de los menores.
Lo que denuncia Padres Unidos es que, cuando el conflicto entre adultos se enquista, los procedimientos pueden prolongarse mientras el vínculo entre padres e hijos se debilita. Oliver reclama respuestas más ágiles, herramientas de mediación y mecanismos que eviten que una separación termine convirtiéndose en una ruptura familiar irreversible.
Porque hay algo que ni el mejor abogado, ni el juez más diligente, ni la sentencia más favorable pueden devolver. El tiempo.
Un niño aprende a caminar una sola vez. Pronuncia sus primeras palabras una sola vez. Cumple dos años una sola vez. Y no existe indemnización capaz de devolver una noche sin cuento, un cumpleaños perdido o una tarde que nunca llegó a compartirse.
Nos hemos acostumbrado a medir la conciliación en horas de teletrabajo, permisos retribuidos y reducciones de jornada. Pero hay padres para quienes la verdadera conciliación consiste en algo bastante menos sofisticado: estar.
Poder recoger a sus hijos del colegio. Prepararles la cena. Aguantar una rabieta. Curarles una rodilla. Llevarlos al médico. Hacer todas esas cosas extraordinariamente aburridas que, cuando se hacen por amor, terminan siendo las más importantes de una vida.
Y no, Mencía, esto no va de hombres contra mujeres. Va de adultos que deberían recordar que el amor por un hijo no se reparte como una herencia ni se administra como una sociedad limitada.
Va de entender que una pareja puede romperse sin que tenga que romperse necesariamente una familia.
Y va también de reconocer que la igualdad, si de verdad creemos en ella, no puede ser una reivindicación a tiempo parcial.
Son ya las cinco y media. El café se ha enfriado y Alcobendas sigue siendo Alcobendas. Pienso en tu padre, en la asociación que ha decidido impulsar y en tantos otros hombres que hoy estarán mirando el reloj, esperando una llamada, una resolución o simplemente la próxima oportunidad de abrazar a sus hijos.
Ojalá, cuando seas mayor, Padres Unidos ya no tenga ninguna razón para existir. Ojalá entiendas que tu padre no estaba luchando contra nadie, sino trabajando para que ningún niño tuviera que perder el cariño de uno de sus padres por una batalla entre adultos.
Y ojalá algún día comprendamos todos que la verdadera conciliación no consiste únicamente en encontrar tiempo para trabajar, enamorarse o ir al gimnasio. Consiste, sencillamente, en que ningún niño tenga que pedir cita para querer a su padre.