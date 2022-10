Ciencia y tecnología aplicada a la cosmética

Han pasado ya más de 30 años desde la creación de esta firma norteamericana. Tres décadas dedicadas íntegramente al desarrollo de productos basados en la ciencia, la investigación y la innovación que le han llevado a posicionarse como una de las marcas de referencia mundial en el sector de la cosmética antienvejecimiento. ¿El secreto de su éxito? Saber la fórmula exacta para integrar belleza y bienestar para poder ayudar a las personas a verse y sentirse mejor.

"Nu Skin se fundó sobre la misión de mejorar la vida de las personas. Más de 30 años después, esos mismos valores siguen siendo el centro de todo lo que hacemos"

En Nu Skin todo empieza por la ciencia. Desde hace décadas, la estrecha relación entre eminentes científicos, tecnologías vanguardistas y colaboraciones con instituciones científicas ha tenido como resultado un hito sin precedentes, la identificación de los supermarcadores de la edad, varios grupos de genes responsables de los signos del envejecimiento. Este hallazgo y el conocimiento con respecto a cómo sus actividades afectan al perfil de expresión genética, han permitido entender las fuentes de los signos del envejecimiento de la piel. Esta ha sido la base sobre la que Nu Skin ha desarrollado sus nuevos productos, haciendo que cada lanzamiento evolucione de forma simultánea a las nuevas necesidades de las personas.

"Innofusion evidencia la fusión entre ciencia, tecnología y abastecimiento, lo que nos permite crear nuevos productos clave para liberar todo el potencial del cuerpo" asegura Joe Chang, CSO de la compañía.

ageLOC: Nu Skin lleva la ciencia antienvejecimiento a un nuevo nivel

Lo cierto es que Nu Skin no estaría donde se encuentra hoy si no fuera por su firme convicción de que la innovación es la clave y el mejor ejemplo de ello es, sin duda, su enfoque ageLOC . La investigación en esta tecnología disruptiva, capaz de actuar sobre las causas de los signos del envejecimiento desde la raíz y abordar muchas de las principales preocupaciones de los consumidores sobre el cuidado de la piel, le ha permitido crear algunos de sus productos más reconocidos en todo el mundo como ageLOC Transformation (el sistema antienvejecimiento más avanzado de Nu Skin), ageLOC Nutriol (consigue un cabello fuerte, brillante y con volumen) o ageLOC Tru Face (para abordar los problemas de la piel relacionados con la edad, como la firmeza) y desarrollar, además, diversos sistemas de dispositivos de belleza que pueden utilizarse en casa. Este proceso ha llevado a la firma americana a posicionarse como la marca de dispositivos de belleza número uno del mundo desde 2017 a 2020, según Euromonitor International Ltd*.

El último de estos sistemas de dispositivos lanzado por Nu Skin ha sido el sistema ageLOC Boost, desarrollado para potenciar la belleza natural de la piel y conseguir un aspecto más luminoso, terso y flexible gracias a su tecnología exclusiva y pendiente de patente basada en una microcorriente pulsátil variable.

Pharmanex, inspirado en la naturaleza

Esta línea de productos tiene como fin mejorar la vida de las personas a través de suplementos alimenticios de calidad que, además, estén respaldados por investigaciones científicas innovadoras. Fue en 1994 cuando el Dr. Michael Chang y el Dr. Joe Chang comprobaron científicamente que muchas especies de plantas podían ayudar a mejorar la salud y que, combinadas con otros elementos naturales, resultarían muy eficaces.

Cada producto de la gama Pharmanex cumple con el estándar interno denominado proceso de calidad 6S, a través del cual la compañía vigila y controla la selección, suministro, estructura, estandarización, seguridad y verifica uno a uno lo que produce.

A este proceso de calidad hay que añadir también el desarrollo y uso de Pharmanex BioPhotonic Scanner, una herramienta que permite cuantificar de forma no invasiva los niveles de carotenoides de la piel ayudando así al usuario a incorporar más verduras, frutas o complementos alimenticios que contengan un alto nivel de carotenoides.

La última novedad presentada por Pharmanex ha sido Beauty Focus Collagen+ , un innovador suplemento de belleza que incorpora una mezcla única de colágeno hidrolizado, extracto de aceite de trigo y luteína que proporcionan diversos beneficios antienvejecimiento como mantener la elasticidad y estructura de la piel, potenciar su luminosidad y reducir la profundidad de las arrugas en los ojos.

Nutricentials, cuidado bioadaptativo

Los 16 productos que componen la gama de Nutricentials aprovechan el poder de los ingredientes bioadaptativos, también llamados adaptógenos, para ayudar a la piel a adaptarse al entorno cambiante y mostrar resiliencia frente a los efectos estresantes ambientales.

El producto estrella de Nutricentials es el sérum Celltrex Always Right Recovery Fluid, un sérum ligero, de rápida absorción, que incluye la mezcla inteligente HydraFlex. Regula la hidratación y mantiene la piel suave y radiante durante el día para, durante la noche, ayudarla a recuperarse del estrés.

"Los tipos de piel son cosa del pasado. Ahora puedes elegir el producto que más te guste, la textura que más te convenga y la funcionalidad que se ajuste a tus necesidades sin que tu piel dicte si eliges una crema, un gel o una loción. Incluso las personas con piel grasa pueden apostar por las texturas más untuosas", comenta Barbara Tresson, Senior Product Specialist de Nu Skin España.

Nu Skin, sostenibilidad y compromiso social

Para la compañía, la sostenibilidad y el compromiso social de la compañía se ven reflejados en su estrategia corporativa mediante la creación de sus productos en consideración con las personas y el planeta. De hecho, su primer objetivo para 2030 es garantizar que todos los embalajes sean reciclables, reutilizables o renovables.

"Hoy nos encontramos en un punto de avance científico tal que somos capaces de identificar ciertos grupos de genes que están relacionados con algunos atributos del envejecimiento de la piel. Podemos identificar estos grupos de genes y afinar su expresión. De la misma manera que se hace con un instrumento con el que se toca mucho y que está desafinado, siendo necesario volver a afinarlos para que el instrumento toque las notas correctas. Pues bien, en eso consiste la ciencia antienvejecimiento de Nu Skin". Joe Chang, CSO de Nu Skin

Del mismo modo, cabe destacar su labor social desarrollada a través de la Force for Good Foundation , una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es poder mejorar las vidas de los niños de todo el mundo ofreciéndoles la esperanza de un futuro sin enfermedades, analfabetismo ni pobreza. Otros proyectos en este ámbito son Nourish The Children , una iniciativa social con ánimo de lucro que empodera a las generaciones futuras mediante la alimentación o su acuerdo de colaboración con Feed the Children, una organización internacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo se centra en combatir el hambre en todo el mundo y desde la que se han distribuido, desde 2002, más de 750 millones de comidas y en más de 60 países del mundo.

* Euromonitor International Limited; en términos de precio de venta al por menor (PVP); todos los canales; de 2017 a 2020. Los sistemas de belleza son aparatos para el cuidado de la piel en el hogar que deben combinarse o que se recomienda que se combinen exclusivamente con un producto tópico de la misma marca. La declaración se ha verificado a partir de una metodología e investigación personalizadas de Euromonitor realizadas entre enero y marzo de 2021. Las ventas de dispositivos de belleza para el cuidado de la piel en el hogar incluyen las ventas de limpiadores faciales eléctricos, tal y como se definen en la base de datos Passport. Esta categoría no incluye los aparatos de cuidado del cabello e eliminación del vello, afeitadoras corporales ni aparatos de cuidado bucal.