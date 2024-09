"Mi objetivo es tener un laboratorio y volver a España'': Miguel y su camino entre un 'crowdfunding' y la biomedicina

Miguel Grande es un chico de Leganés que siempre ha sentido pasión por la ciencia y la tecnología, motivo que le llevó a dedicar sus estudios a la ingeniería biomédica. Desde muy joven, ya en bachillerato, pensaba en cómo "ingeniar vida". Todo esto le interesaba mucho, incluso desde un punto de vista filosófico.

Ahora va a continuar sus estudios cursando un máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales Avanzados en el Imperial College London, universidad clasificada como la segunda mejor según el ranking de Top Universities. Sin embargo, llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas.

Tras terminar la carrera, realizó varias prácticas. El año pasado, trabajó como investigador becado en el MIT y la Harvard Medical School. "He estado en varios sitios, pero ahora quiero especializarme más", nos cuenta. Actualmente, trabaja en IMDEA Materiales en Getafe (Madrid), desarrollando piel artificial para bebés.

El proyecto

El proyecto en el que ha estado inmerso, BIOMET4, financiado por la Unión Europea, está relacionado con la craneosinostosis. Este es un trastorno presente al nacer en el que una o más articulaciones fibrosas entre los huesos del cráneo del bebé se fusionan prematuramente. Es decir, el cráneo se cierra antes de que esté completamente formado, mientras el cerebro sigue creciendo, lo que provoca una deformidad en la cabeza. Hoy en día, el tratamiento implica cirugías muy invasivas, que conllevan muchas complicaciones. En este proyecto, se propone utilizar un material inteligente que emplea materiales 4D (biomedicina 4D), capaces de recibir estímulos y responder a ellos, permitiendo que el cerebro se expanda correctamente. Miguel se encarga del proceso de expansión de la piel, ya que esta afección conlleva dicha necesidad. "Yo trabajo en crear esta piel artificial para el bebé", explica.

Miguel Grande

Su campaña de crowdfunding

Aunque consiguió una plaza en un centro líder en medicina regenerativa y una beca, no podía cubrir el coste total de 47.000 libras (casi 50.000 euros) que requiere el máster. Fue entonces cuando decidió crear un crowdfunding con miedo e incertidumbre. A día de hoy, le faltan poco más de 2.000 euros para alcanzar la cifra total. "Hay personas que han donado hasta 1.000 euros. Es increíble la confianza de la gente, no esperaba tanta acogida en tan poco tiempo", comenta.

Un momento crucial en la recaudación fue la ayuda de un influencer que compartió la situación de Miguel en redes sociales, mencionando la mala gestión de los impuestos por parte del Gobierno y la falta de inversión en educación, ciencia y tecnología. Los usuarios respondieron con comentarios como: "Si se va, no vuelve", "Otra fuga de talento" o "Eres más presidente de España que el propio presidente".

Su objetivo

En este punto, Miguel asegura que su objetivo es devolver a España todo el conocimiento adquirido mediante la creación de un laboratorio. "Mi objetivo es tener aquí un laboratorio y volver a España. Yo me he formado en un colegio público, en un instituto público y en una universidad pública financiada por los españoles, y me encantaría tener un laboratorio en España, ya que se lo debo", afirma.

"Estoy muy contento porque voy a poder hacer lo que quiero y estudiar lo que es mi sueño en una de las mejores instituciones del mundo. Pero, sobre todo, porque creo que nosotros, los científicos, tenemos la responsabilidad de divulgar y hacer entender a la gente que lo que hacemos aporta valor a la sociedad. Muchas veces vemos cómo la ciencia queda relegada al olvido", concluye.