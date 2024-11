Los perros potencialmente peligrosos no podrán reproducirse ni siquiera en criaderos autorizados

La ley de Bienestar Animal pretendía eliminar la denominación de perro potencialmente peligroso (PPP) para sustituirla por "perros de manejo especial", el nombre que recibirían los animales que no consiguiesen superar un test de sociabilidad. Sin embargo, debido a las dificultades para definir cómo debía ser el test y a las prisas por aprobar la ley, aquello finalmente quedó en temas pendientes. Sin embargo, la Dirección General de Derechos de los Animales, ahora bajo la dirección de José Ramón Becerra, pretende retomar este asunto a través del Real Decreto de desarrollo normativo de la ley animalista.

La intención de Derechos de los Animales es hacer una mezcla entre la legislación actual y lo que se pretendía hacer inicialmente, aunque, tal y como ha señalado la veterinaria y coordinadora de área técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales, Ana María Catalán, todo ello está en fase de gestación y podría modificarse en la redacción final del Real Decreto.

Según ha explicado Catalán, "los perros potencialmente peligrosos serán aquellos perros o cruces de las razas contenidas en el anexo 1 del Real Decreto 287/2002 que, con más de 12 meses, no hayan superado unas pruebas de comportamiento". Estas razas son: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffodshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu y Akita Inu.

"En principio, desaparecería la consideración de perro potencialmente peligroso por las características morfológicas que describe el anexo 2" (fuerte musculatura, marcado carácter, cuello ancho, pecho mazico...), ha señalado Catalán.

"Hay unas pruebas de actitud que están pendientes de determinar por un grupo de trabajo específico. Si se consigue llegar a un consenso sobre esta prueba, los perros pertenecientes a estas razas tendrán que superarla a los 12 meses. Si el animal la supera, no tendrá la consideración de potencialmente peligroso. Si no la supera, será considerado y estará sujeto a la regulación sobre PPP", ha explicado Catalán durante la I Jornada Nacional Técnico-formativa para cuerpos policiales sobre bienestar de los animales que se ha celebrado este jueves.

Prohibida la reproducción de los PPP

Otro de los aspectos que Derechos de los Animales quiere incluir en el Real Decreto de desarrollo de la ley de Bienestar Animal es que "los perros potencialmente peligrosos que no superen (o no se sometan) a la prueba de comportamiento, no podrán ser utilizados como individuos reproductores, ya sea para cría puntual o profesional".

Es decir, todos aquellos criadores registrados que trabajen con las razas consideradas potencialmente peligrosas, tendrán que someter a los machos y a las hembras a este examen para poder utilizarlos en la cría.

Y lo mismo sucede con los particulares que deseen descendencia de sus perros. En primer lugar, los progenitores deben superar esta prueba. Y, en segundo lugar, los amos deben inscribirse en un registro de criadores puntuales. Obviamente, en este caso los cachorros no se pueden vender. El propietario debe quedarse con la camada entera o realizar un contrato de cesión gratuita con otro particular.

Los PPP son razas estigmatizadas que sufren una alta tasa de abandono, debido precisamente a la disciplina que requiere su adiestramiento. Basta con consultar la página web de cualquier centro de adopción para comprobar que los perros que más tiempo llevan esperando un hogar son precisamente los catalogados como potencialmente peligrosos.