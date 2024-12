Los ingenieros denuncian el descontrol del Gobierno en la seguridad de las presas: "Tenemos un problema crítico"

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil ha celebrado este martes una jornada con expertos para debatir si la gestión de la seguridad de las presas en España es adecuada desde el punto de vista normativo y de organización. La respuesta es que no. Los ingenieros alertan de que la seguridad de las presas está en manos de los titulares, no existe ningún organismo independiente y apolítico encargado de gestionarlo y no tenemos ni idea del estado en el que se encuentran ahora mismo buena parte de las infraestructuras hidráulicas que, como se ha visto en Valencia, son determinantes para salvar vidas humanas.

Tal y como recuerda la propia asociación, el pasado 29 de octubre el Levante español sufrió los efectos devastadores de una DANA con la pérdida de más de doscientas vidas humanas y centenares de millones de euros en una tragedia que también puso de manifiesto la enorme importancia de las infraestructuras hidráulicas.

Jornada de la Asociación Caminos sobre la seguridad de las presas celebrada este martes.

"La existencia de la presa de Forata en la cuenca del Turia, y una adecuada gestión de sus órganos de desagüe redujo al 50% los caudales de avenida, lo que, unido a la existencia del nuevo cauce del Turia a su paso por Valencia, evitó una tragedia mayor. El ejemplo contrario lo vimos en el Barranco del Poyo, sin infraestructuras hidráulicas y posibles errores de gestión en los avisos a la población, con el resultado que todos conocemos", señala a Asociación.

En este sentido, ha señalado Jesús Contreras, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Consultor de Obras Hidráulicas y miembro de la Junta Directiva de la AICCP, "la presa de Forata no se ha roto (se alertó de ese peligro en la reunión del Cecopi el 29 de octubre), pero algo ha pasado. Haría falta que un organismo verdaderamente independiente investigue qué ha sucedido, tal y como pasa en otro tipo de accidentes como los nucleares o los aéreos".

De hecho, se deberían inspeccionar la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas españolas porque, de las 1.300 grandes presas que tenemos, unas 450 tienen más de 60 años y más de un centenar tienen mas de 100 años. Según los datos del Gobierno recogidos por Contreras, un 75% de esas grandes presas de titularidad estatal necesita estudios complementarios de seguridad y un 50% necesita rehabilitación. "¿Conocemos de verdad la seguridad de las presas que tenemos en explotación?", se pregunta Contreras.

"Un problema crítico"

En abril de 2021 el Gobierno se aprobó las nomas técnicas de seguridad para las presas y sus embalses mediante el Real Decreto 264/2021. Sin embargo, según denuncian los ingenieros, los criterios de seguridad "son tan solo un marco de referencia para las presas existentes y, por lo tanto, no serían de obligado cumplimiento para la presas en explotación". Esto, afirman, es dejar "al albur de los titulares (estado, ayuntamientos, diputaciones, comunidades de regantes, empresas privadas...) las condiciones de seguridad de la presa", lo que en su opinión es "inadmisible".

Por ese motivo, a la pregunta inicial sobre si es adecuada la gestión de la seguridad en España, Contreras responde: "No. De ninguna manera. Y además creo que es un problema crítico para la sociedad, que tiene que ser consciente de que la seguridad de una cosa tan importante como las presas, ahora mismo no está controlada".

Por último, Contreras afirma que "es fundamental hacer una revisión de la normativa urgentemente" y propone la creación de "un organismo de seguridad hidrológica" que controlase "de forma independiente y con recursos" todo lo referente a la seguridad de las presas. "Con lo que ha sucedido en Valencia, si hubiera habido un organismo similar al Consejo de Seguridad Nuclear, independiente de los políticos, que no responda ante un Gobierno, nos hubiera ido mejor a todos".