¿Sabías que la NASA tiene una plataforma de series y eventos espaciales?

En noviembre de 2023 nació NASA+, la plataforma gratuita que la institución espacial lanzó para esos millones de fans de todo el mundo a los que les apasionan las transmisiones en vivo de despegues de cohetes, los documentales sobre misiones espaciales o quieren conocer el trabajo del día a día en la NASA. Una galaxia por descubrir.

Estrenos y episodios mensuales

Cada día, NASA+ estrena nuevos contenidos, sobre todo, relacionados con eventos espaciales y cada mes un episodio de What’s Up, Skywatching Tips from NASA, en el que muestra las imágenes más relevantes del cielo y los planetas.

En Far Out: Eat Peanuts, Get Paid se presenta el Centro Espacial Kennedy, donde, además de lanzar cohetes al espacio, hay un equipo dedicado al cuidado de la fauna silvestre del centro, que cuenta con caimanes, serpientes, águilas, tortugas, cangrejos herradura (en peligro de extinción), etc.

Otro estreno reciente ha sido el de NASA Rocket Engine Fireplace que consiste en un plano fijo de una chimenea con el sonido de fondo de los motores del despegue de la nave espacial RS-25. Esta es una de las propuestas navideñas de la NASA para este año.

NASA+ es una buena opción por su variedad y accesibilidad al catálogo, donde no hay anuncios y no es necesario registrarse, lo cual demuestra la apuesta de la NASA por fomentar el interés en la ciencia y el espacio.