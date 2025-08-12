Condenado a pagar 30.000 euros por el croar de las ranas de su estanque

Un tribunal de Austria ha sentado un precedente inesperado en el litigio que enfrenta a dos vecinos de la localidad de Pasching, en el norte del país: el croar de las ranas de un estanque privado se considera "contaminación acústica", lo que obliga a su propietario, Wolfgang Knoll, a indemnizar a su vecino con 30.000 euros y cubrir los costes judiciales, según informa la televisión pública austríaca ORF.

Hasta ahora, casos similares habían sido desestimados porque la especie está protegida y se consideraba el croar como un sonido natural, según Julia Kropfberger, presidenta de la Asociación para la Conservación de la Naturaleza de Alta Austria.

El tribunal argumentó, sin embargo, que las ranas habían proliferado "de forma explosiva y que recientemente unas 50 ranas habían colonizado el estanque", lo que había alterado el equilibrio acústico nocturno de forma intolerable.

"Nos han declarado culpables porque es demasiado ruidoso, especialmente por la noche, y el vecino no puede dormir con las puertas del patio abiertas", dijo Knoll en declaraciones a los medios locales. Además, ha explicado Kropfberger, se trata de ranas macho que son especialmente ruidosas porque deben atraer a las hembras desde una larga distancia.

Ruido animal

La sentencia, poco esperada por la comunidad científica y conservacionista, ha reabierto el debate sobre la convivencia entre vida silvestre y normativa urbana. De hecho, la administración y los tribunales ya han intervenido en casos similares.

En 2023, un ganadero de Siero (Asturias) fue multado inicialmente con 300 euros porque el mugido de su vaca llegó a los 74 decibelios, superando el límite legal de 55 dB. Finalmente, el Ayuntamiento archivó la denuncia tras considerar que el ruido no fue intencional ni mantenido en el tiempo.

Y en Francia, una vecina denunció a los dueños de un gallo llamado Ricco por "ruido excesivo". El tribunal no solo desestimó la demanda, sino que condenó a la denunciante a pagar 3.500 euros por daños morales.