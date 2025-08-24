Descubren que hace 400 millones de años ya había peces pulmonados que podían moverse por tierra

Un grupo de científicos ha descubierto en las montañas de la Santa Cruz (Polonia) unas marcas producidas por peces rastreros —que incluyen huellas del tronco, hocico, cola, arrastre corporal y aletas pectorales— que datan de hace aproximadamente 400 millones de años. Este rastro compuesto, que habrían dejado estos peces pulmonados en los sedimentos costeros del Devónico inferior, podría representar el primer intento de un vertebrado por moverse en tierra firme.

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports y liderado por investigadores del Instituto Geológico Nacional de Polonia, documenta lo que —se cree— son las huellas más antiguas conocidas de peces desplazándose fuera del agua. "Proporciona la primera evidencia del comportamiento vital previamente desconocido y las habilidades de locomoción de los peces pulmonados" en la etapa temprana de su evolución y supone una prueba de las habilidades de movilidad terrestre de los vertebrados, que "precede en unos 10 millones de años a las huellas de locomoción de los tetrápodos totalmente terrestres", señala el estudio

Paso del mar a la tierra

El hallazgo de estas huellas —en unas canteras de arenisca abandonadas en los pueblos de Ujazd y Kopiec, a unos 190 kilómetros al sur de Varsovia— revela que los peces pulmonados abrieron el camino del agua a la tierra, precediendo a los primeros tetrápodos.

"El proceso de terrestrealización de los vertebrados fue multifásico, lo que sugiere que la capacidad de caminar o casi caminar en aguas muy poco profundas pudo haber existido incluso antes de la aparición de los tetrápodos", indican los investigadores en su publicación.

El estudio apunta a que los peces desplazándose hacia la tierra lograban evitar la depredación y la competencia debido a que accedían a una nueva zona de la que podían extraer comida. En concreto, la alimentación se llevaba a cabo durante la marea baja.

Utilizaba la boca

El conjunto de huellas, que ha recibido el nombre de Reptanichnus acutori refleja que el pez arrastraba su cuerpo y empleaba la boca "para anclarse en el sedimento durante la locomoción". De igual manera, las aletas dejaban marcas paralelas a ambos lados del cuerpo, lo que sugiere un movimiento coordinado, según la revista Muy Interesante.

Por otro lado, el estudio también concluye que se han identificado otro tipo de surcos (simples o dobles), denominados científicamente como Broomichnium ujazdensis, que han sido interpretados como huellas que el pez ha dejado al reposar sus aletas sobre el sedimento.